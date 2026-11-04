Artykuł aktualizowany

Reklama Reklama

- Wczoraj osoby i będące sędziami i takie, które w pełni sędziami nie są, przeprowadziły bardzo gorszący, smutny spektakl, który można było potraktować też jako komedię - stwierdził szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej. Podkreślał, że osoby, które twierdzą, że wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym było wymagane kworum „pogubiły się prawnie”. - Osiem to nigdy nie będzie 10. Nie ma żadnej wątpliwości, że zwołanie tego spotkania to na pewno nie było Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK i na pewno nie było kworum - stwierdził.

Bogucki zastrzegł przy tym, że – jego zdaniem – tylko trzy osoby biorące udział w wydarzeniu to sędziowie dopuszczeni do orzekania. Szef KPRP podkreślił, że zawiadomienie dotyczy przestępstwa z art. 128 par. 1 Kodeksu karnego, czyli zamach na konstytucyjny organ RP.