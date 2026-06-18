Sprawa radnego z Ursusa stała się punktem zapalnym w debacie o funkcjonowaniu publicznej ochrony zdrowia. Jak zauważa Michał Kolanko, problem nie dotyczy wyłącznie jednej osoby. Ta historia uderza w coś znacznie bardziej wrażliwego. W poczucie sprawiedliwości polskiej klasy średniej.

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Zdaniem gościa podcastu frustracja wyborców narasta od wielu miesięcy. Szczególnie wśród mieszkańców dużych miast, którzy po wyborach w 2023 r. oczekiwali poprawy jakości usług publicznych. – Dla mnie to było kwestią czasu – mówi Kolanko, przypominając, że informacje o milionowych zarobkach części lekarzy pojawiały się w mediach już wcześniej.

Kolejki, podatki i poczucie niesprawiedliwości

Największe emocje budzi zestawienie ogromnych wynagrodzeń z codziennymi doświadczeniami pacjentów. Wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę u specjalisty czy limity badań sprawiają, że informacje o zarobkach sięgających 1,6 mln zł rocznie wywołują oburzenie. – Liczy się to poczucie sprawiedliwości, ale też tego, na co idą podatki – podkreśla Kolanko.

Gość podcastu zwraca uwagę, że coraz więcej osób korzysta z prywatnych abonamentów medycznych, jednak w przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych i tak trafia do publicznego systemu. – I to wszystko ma twarz właśnie radnego, który zarobił kwoty, które są abstrakcyjne dla większości ludzi z klasy średniej – mówi.

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Dodatkowe emocje budzi fakt, że państwo wciąż nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi wynagrodzeń lekarzy. Kolanko przypomina słowa prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, według których dopiero nowe przepisy pozwolą dokładnie monitorować zarobki w systemie.

Problem dla lekarzy i polityków

W opinii Michała Kolanki środowisko lekarskie znalazło się dziś w trudnym położeniu. – Dzisiaj samobójcze byłoby wyjście kogokolwiek i powiedzenie, że lekarze mają zarabiać dalej tyle samo – ocenia. Jego zdaniem społeczne oczekiwanie zmian jest zbyt silne, by politycy mogli je zignorować.

Dziennikarz uważa, że premier Donald Tusk będzie musiał nie tylko wyjaśnić sprawę Szpitala Południowego, ale także przedstawić propozycje naprawy systemu. – Jest oczekiwanie regulacji. I tego, że po prostu państwo będzie działało sprawnie – podkreśla. Jednocześnie zaznacza, że problem nie zniknie wraz z końcem medialnej burzy.

Kolanko przekonuje, że sprawa Szpitala Południowego może na długo pozostać w świadomości wyborców. – To jest tykająca bomba, ona tykała przez dłuższe miesiące, jeśli nie lata – mówi. Podobnie jak kwestie dostępności mieszkań, najmu krótkoterminowego czy drugiego progu podatkowego, temat ochrony zdrowia może stać się jednym z kluczowych problemów kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Czy na kryzysie zyska opozycja? Zdaniem gościa podcastu – niekoniecznie. – Politycznie, jeśli chodzi o słupki proc., to na tym nie zyskuje moim zdaniem nikt – ocenia. Jednocześnie dodaje, że kolejne podobne historie mogą budować społeczne zapotrzebowanie na nową polityczną ofertę. – Myślę, że to po prostu buduje potencjał na kogoś nowego – podsumowuje Michał Kolanko.

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