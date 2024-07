Bank współuczestniczy po raz kolejny w wielu inicjatywach mających upamiętnić bohaterów patriotycznego zrywu w 1944 roku i oddać im hołd. Jako partner Muzeum Powstania Warszawskiego w wolontariacie wziął udział w obchodach 80 rocznicy w ramach akcji społecznej „Wolność łączy”. Pekao, które w tym roku obchodzi 95-lecie swojego istnienia, od lat kultywuje tradycję i historię Polski zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizuje akcje edukacyjne i wolontariackie, mające na celu szerzenie wiedzy na temat przeszłości naszego kraju. Wspiera zachowanie i odbudowę dziedzictwa narodowego.

Tradycja Polskiego Państwa Podziemnego jest jedną z najważniejszych, do której warto i należy się odwoływać.

Patriotyczny wolontariat na Powązkach

Bank w ramach współpracy z Fundacją Stare Powązki zaprosił m.in. do udziału w akcji wolontariackiej na cmentarzu powązkowskim, połączonej ze zwiedzaniem tego historycznego miejsca. 24 lipca wolontariusze porządkowali powstańcze mogiły, oddając hołd bohaterom Warszawy i przypominając o ich niezłomnej odwadze i poświęceniu. W cieniu starych drzew, pośród cmentarnych ścieżek, uczestnicy akcji mogli poczuć ducha tamtych dni i uczcić pamięć tych, którzy odeszli, ale nigdy nie zostaną zapomniani. To wydarzenie było podróżą przez historię, pełną wzruszeń i refleksji. A także okazją, by oddać cześć Powstańcom Warszawskim.

Warty na straży pamięci

We współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego 1 sierpnia br. wolontariusze Banku Pekao S.A. w kilkuosobowych grupach będą pełnili warty w miejscach pamięci, w pobliżu placówek Pekao.

Będą to: pomniki głazy - na ul. Stawki róg Dzielnej oraz ul. Grzybowskiej 58, a także tablice pamiątkowe - na ul. Marszałkowskiej 74, Nowogrodzkiej 45, Senatorskiej 38 oraz Kredytowej 1 (na ścianie Muzeum Etnograficznego).

Na szczególną uwagę zasługuje Rondo Zgrupowania AK „Radosław”. Tam mieści się obecnie centrala Banku Pekao S.A. - w budynku Pekao Tower - i również w tej okolicy toczyły się zacięte walki podczas Powstania Warszawskiego. Przy rondzie Radosława znajduje się głaz z informacjami na temat walk Zgrupowania AK „Radosław”. Ta jednostka, złożona z doborowych oddziałów Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, odpierała zażarte ataki wroga na pobliskie cmentarze i rejon ul. Okopowej. Ciężkie walki trwały w tym miejscu do 11 sierpnia 1944 r., kiedy to zgrupowanie zostało zmuszone do wycofania się przez Muranów na Stare Miasto.

Koncert dla tysięcy widzów

W tym roku w ramach obchodów Muzeum Powstania Warszawskiego zaplanowało m.in. koncert Moniki Brodki. Jest to plenerowe wydarzenie, połączone z wydaniem płyt: CD oraz winylowej. Monika Brodka, specjalnie z okazji 80. rocznicy Powstania, zaprezentuje utwory zainspirowane Warszawą, a także historią powstańczą z 1944 roku. Co roku Park Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego wypełnia kilka tysięcy widzów. Zapewne i tym razem tak będzie.

Fotograficznie, sportowo i rodzinnie

Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca również do wzięcia udziału w fotograficznym konkursie „Pamięć »W« kadrze”. W jego jury zasiedli wybitni fotoreporterzy, m.in. Wojciech Grzędziński czy Chris Niedenthal. Kilka tysięcy zdjęć, wykonanych przez amatorów i profesjonalistów, dokumentujących wydarzenia z okazji 80. rocznicy – tak będzie wyglądała tegoroczna edycja tego konkursu.

Jak co roku nie zapomniano również o miłośnikach dwóch kółek. Od wielu lat w każdą rocznicę około trzech tysięcy osób rusza na rowerach spod Muzeum Powstania Warszawskiego w hołdzie bohaterom. „Masa Powstańcza” jest także próbą odnalezienia w topografii współczesnej stolicy miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim. Tak będzie i w tym roku. W 80. rocznicę wydarzeń z 1944 roku rowerzyści przejadą szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, rodzinne i edukacyjne.

Materiał Partnera