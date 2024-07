Piotr Ćwik i Józef Gawron – małopolscy radni PiS w ubiegłym tygodniu zawieszeni w prawach członka PiS na tle kryzysu wokół kandydatury Łukasza Kmity na marszałka województwa – zrezygnowali z członkostwa w PiS. Ćwik ma jednak pozostać w klubie sejmikowym partii Kaczyńskiego. To najnowsza odsłona konfliktu w partii Kaczyńskiego w Małopolsce. Tymczasem „Rzeczpospolita” zapytała, czy zdaniem Polaków wydarzenia w regionie, a konkretniej bunt radnych i wycofanie przez Kaczyńskiego kandydatury Łukasza Kmity jest oznaką słabości samego Kaczyńskiego w PiS. Z taką tezą zgadza się 58,2 proc. wyborców w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zrealizowanym 5–7 lipca (próba 1070, metoda CATI). Z tego „zdecydowanie” zgadza się 27,4 proc. ankietowanych, „raczej” – 30,8 proc.

Przeciwnego zdania jest 26,3 proc ankietowanych, z czego „raczej” się nie zgadza 20,3 proc, a „zdecydowanie” nie zgadza się 6 proc. 15,5 proc. nie ma zdania. Kryzys w Małopolsce w ubiegłym tygodniu przyciągnął uwagę mediów ogólnokrajowych na kilka dni i był bardzo szeroko komentowany, chociaż ostry konflikt w małopolskim PiS trwał od wielu miesięcy, a nawet lat, głównie za sprawą sporu między frakcjami Ryszarda Terleckiego i Beaty Szydło, chociaż nie tylko.

18 proc. wyborców PiS i Konfederacji zgadza się z tym, że sytuacja w Małopolsce oznacza słabnięcie pozycji Jarosława Kaczyńskiego

Dla PiS i samego Kaczyńskiego w każdej sytuacji kryzysowej w trakcie poprzednich rządów liczyło się też to, jak kolejne problemy odbierał sam elektorat prawicy. W tym przypadku tylko 18 proc. wyborców PiS i Konfederacji zgadza się z tezą, że sytuacja w Małopolsce oznacza słabnięcie pozycji Kaczyńskiego. Przeciwnego zdania jest 67 proc. wyborców PiS i Konfederacji. 14 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

I przeciwnie: aż 94 proc. wyborców koalicji rządzącej uznaje Małopolskę za symptom słabości prezesa PiS. – Po pierwsze, gdyby szukać po tym całym zamieszaniu wniosków, to można powiedzieć, że dziś wszystko zostaje tak, jak było. To, że zwolennicy bloku rządzącego chcieliby widzieć w sytuacji klęskę Kaczyńskiego, nie dziwi. Tak samo, jak nie dziwi to, że wyborcy prawicy nie widzą raczej w tym słabości Kaczyńskiego. Wygląda na to, że jeśli coś się wydarzyło politycznie, to przede wszystkim fakt, że PiS poniosło zdecydowaną wizerunkową klęskę, a opozycji w sejmiku zabrakło refleksu, by przejąć najpierw inicjatywę, a później władzę - komentuje dla „Rzeczpospolitej” Tomasz Urynowicz, w ubiegłej kadencji wicemarszałek województwa małopolskiego, teraz w stowarzyszeniu 1.Kraków.