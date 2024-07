Mocne słowa, rosnące emocje, ale i coraz większe zmęczenie czy wręcz irytacja – to najkrótsze podsumowanie ostatnich kilkunastu godzin wokół sejmiku województwa małopolskiego. W poniedziałek fiaskiem zakończyły się ponowne próby wyboru marszałka województwa małopolskiego. Kandydat forsowany przez władze PiS – czyli Łukasz Kmita – ponownie nie zyskał akceptacji radnych. We wtorek miało dojść do kolejnej próby wyboru marszałka. Sejmik to cały czas miejsce zakulisowych rozmów i negocjacji, a zwrotów akcji nie brakuje.

W poniedziałek wieczorem Krzysztof Jan Klęczar, kandydat zgłoszony przez Trzecią Drogę i KO, dostał 19 głosów radnych. Nieoficjalnie w Krakowie można było we wtorek usłyszeć, że sejmikowa opozycja ma już pewnych 20 głosów, co umożliwiłoby wybór marszałka.

Swojej jednoznacznej postawy nie zmieniają władze PiS. – Bunt jest działaniem na korzyść obecnej władzy, a ludzie, którzy działają na jej korzyść, popełniają rzecz haniebną - powiedział o sytuacji w sejmiku we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie konferencji prasowej. Radni mają czas do lipca, by wybrać władze. Inaczej region czekają przyspieszone wybory, które – jak szacuje jeden z naszych informatorów – mogą odbyć się wczesną jesienią. – PiS liczy na to, że uda się zmobilizować wyborców, a wcześniej obwinić buntowników za konieczność organizacji wyborów. Nowogrodzka już sygnalizowała, że z punktu widzenia władz PiS rozmowy ze zbuntowanymi radnymi nie mają sensu.

Zmęczenie materiału w szeregach PiS

Serial „wybieranie marszałka” trwa już wiele tygodni. PiS nie jest w stanie przełamać oporu we własnych szeregach. A jak na to spogląda się w samym Krakowie? – Specyfika sejmiku powoduje, że mieszkańcy Małopolski nie do końca wiedzą, czym się sejmik zajmuje. Władze od lat nie potrafiły swoimi działaniami zainteresować mieszkańców czy lokalne media. Trochę w sejmiku skupiono się na rozdawaniu bonów dla OSP. Dla Krakowa poza kwestiami smogu sejmik nie ma większego znaczenia – mówi nam Patryk Salamon, szef serwisu LoveKrakow.pl. – Jest bardzo duże zmęczenie tematem, ale sami politycy je wywołują. Wydawało się, że wybór marszałka będzie formalnością. Wszystko zawsze odbywało się w aksamitny sposób. Teraz jest inaczej. Zmęczenie „wiecznym kandydatem”, czyli Łukaszem Kmitą, jest bardzo odczuwalne – dodaje w rozmowie z nami Salamon.