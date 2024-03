Podejrzany o plagiat szef rządowej komisji straci posadę

W rozprawie ks. dr. Dudzińskiego było dziewięć zapożyczeń z internetu

W lutym 2023 roku ks. Dudziński wysłał wyjaśnienia do „Rzeczpospolitej”. Jego zdaniem na odmowie nadania mu stopnia zaważyło to, że opinia jednego z członków komisji habilitacyjnej bezprawnie została uznana za recenzję, bo formalnie nie był on recenzentem. Wywodził, że gdyby nie to, stosunek pozytywnych recenzji do negatywnych wynosiłby dwa do jednego.

Zdaniem ks. dr. Dudzińskiego jeden z recenzentów w postępowaniu odwoławczym był w sporze z Komisją Heraldyczną, podobnie jak osoba, która po latach zaczęła przypominać w internecie sprawę rzekomego plagiatu. Chodzi o projektanta graficznego i blogera Aleksandra Bąka, który za czasów PiS współpracował z MKiDN, m.in. zaprojektował na potrzeby identyfikacji rządowej kontrowersyjny wzór polskiego godła.

Kto zastąpi Dudzińskiego

Mimo tłumaczeń ks. Dudzińskiego resort kultury był nieprzejednany. We wniosku o odwołanie ówczesny minister Piotr Gliński uzasadniał, że „podejrzenie popełnienia plagiatu jest zarzutem, który godzi w dobre imię komisji i utrudnia wykonywanie przez nią ustawowych zadań”.

Z niejasnych powodów wniosek nie został zrealizowany przez MSWiA w czasie rządów PiS, jednak teraz wydaje się to przesądzone. Nowym szefem komisji ma zostać dotychczasowy zastępca Dudzińskiego, specjalista od średniowiecza prof. Jan Wroniszewski. Przy okazji członkostwo w komisji ma stracić związany z PiS Robert Szydlik, były wicestarosta wołomiński i prezes spółki PKP Cargo Service.