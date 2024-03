Kandydaci na prokuratora krajowego na imprezie, na której nie powinni być? "To szkodliwe"

Prokuratura Krajowa odcina się od wydarzenia organizowanego przez Bartosza Kramka

Bartosz Kramek zapewnia nas: „Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą ze strony Prokuratury Krajowej, w jej pomieszczeniach była nawet rozważana organizacja wydarzenia, a także prokuratora generalnego (Adama Bodnara – przyp. aut.), który m.in. udostępniał nasze wydarzenie w mediach społecznościowych. Pozytywnie zareagowali również kandydaci (...).”

Prokuratura Krajowa się odcina, twierdzi, że „nie organizowała tego wydarzenia. Nie uczestniczyła w nim w jakiejkolwiek formie. Wbrew zapisowi na plakacie nie transmitowała przebiegu tego wydarzenia na oficjalnym profilu w serwisie X. Wydarzenie miało charakter prywatny” – odpisuje nam Przemysław Nowak.

Dlaczego troje innych kandydatów nie przyszło? – Byłem nieobecny w kraju, i z powodu zastrzeżeń co do statusu organizatorów panelu – w stosunku do tych osób są prowadzone postępowania przygotowawcze i były wobec nich stosowane środki zapobiegawcze – mówi nam prok. Jacek Skała. – Zapraszał mnie poprzez e-mail pan Kramek i druga osoba prowadząca ten panel.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Sądowa porażka Macieja Wąsika. Jest prawomocny wyrok W piątek przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Macieja Wąsika, który został pozwany przez Fundację Otwarty Dialog.

Co Bartoszowi Kramkowi zarzuca prokuratura?

Kramek uważa, że naraził się rządowi PiS za krytykę zamachu na sądy. W lutym Fundacja Otwarty Dialog zaapelowała do Adama Bodnara o przegląd śledztw „motywowanych politycznie” z lat 2015–2023 i „rehabilitację pokrzywdzonych”, w tym Kramka.

Co prokuratura zarzuciła Kramkowi? Jej zdaniem w latach 2012–16 jako prezes Silk Road wystawił 59 faktur VAT za konsulting na rzecz 11 zagranicznych firm na 5,3 mln zł – zdaniem śledczych i usługi, i spółki były fikcyjne. Wszystkie z rajów podatkowych, jak Belize i Seszele. „Rachunki bankowe tych spółek były prowadzone m.in. na Łotwie, a rzeczywistym beneficjentem ich działalności byli m.in. obywatele Rosji i Ukrainy” – twierdziła prokuratura.