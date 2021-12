U Jacka Kurskiego badanie wykazało 14 grudnia zakażenie koronawirusem. Prezes TVP powinien trafić na dziesięciodniową izolację domową, tymczasem już po pięciu dniach pojawił się w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci” - informował w ubiegłym tygodniu Onet. Portal tłumaczył, że Kurski 12 grudnia zgłosił się do szpitala MSWiA w Warszawie jako osoba bezobjawowa, która miała kontakt z chorym na Covid-19. Wynik testu na koronawirusa był wówczas negatywny, jednak dwa dni później kolejne badanie potwierdziło zakażenie.

Prezes TVP powinien w tym momencie trafić na izolację domową, która trwa 10 dni z możliwością przedłużenia. Jednak już 19 grudnia, czyli pięć dni po dodatnim wyniku testu, Kurski był w Paryżu na „Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci”.

Czytaj więcej Zdrowie Dr Dzieciątkowski o teście Kurskiego: Żaden odpowiedzialny diagnosta nie podpisałby się pod tym - Jacek Kurski nie mógł być ozdrowieńcem, bowiem jest nim osoba, u której minęło co najmniej dziesięć dni od dodatniego wyniku testu antygenowego albo testu rt-qPCR w kierunku SARS-CoV-2. Tylko w takim przypadku mówimy o ozdrowieńcu - powiedział w rozmowie z Onetem dr Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pytany o kontrowersje związane ze statusem ozdrowieńca prezesa TVP.

Komunikat w tej sprawie opublikował Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Poinformowano, że badanie próbki Kurskiego, przeprowadzone 14 grudnia „nie może być podstawą do twierdzenia, iż Pan Jacek Kurski w dniu 19 grudnia 2021 r. miał koronarwirusa”.

Prezes TVP tego samego dnia zapowiedział pozew przeciwko Onetowi po publikacji na jego temat.

W środę Kurski złożył do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Kamilowi Dziubce i doniesienia do prokuratury na redakcję Onetu. Zapowiedział także akt oskarżenia przeciwko portalowi.

Czytaj więcej Społeczeństwo Kurski wyjaśnia, jak 14 grudnia uzyskał pozytywny wynik testu a dzień później był ozdrowieńcem. I pozywa Onet „14 grudnia 2021 r. po przejściu infekcji SARS Cov-2, w wyniku badań i obowiązujących procedur medycznych uzyskałem status ozdrowieńca” - przekazał prezes TVP Jacek Kurski, zapowiadając pozew przeciwko Onetowi po publikacji na jego temat.

"Zajmuję się dziś ważniejszymi sprawami TVP, ale tej sprawy nie odpuszczę: złamano elementarne zasady dziennikarskie i wszelkie granice ludzkiej przyzwoitości. Dopuszczono się rozpowszechnienia wykradzionych danych zdrowotnych i zbudowania na nich kłamstwa. Nie ma na to zgody" - przekazał Kurski.

"Jedynym celem takiego działania było dążenie do wywołania niechęci do mnie wśród moich rodaków i widzów TVP. Dlatego podjąłem zapowiedziane kroki prawne: akt oskarżenia pko p. Dziubce i doniesienie do prokuratury na Onet. Wkrótce też wobec Onet akt oskarżenia. Załączam skany" - dodał prezes TVP.