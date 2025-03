Oto przyczyna dwóch masowych wymierań na Ziemi? Najnowsza hipoteza naukowców

W efekcie porównania danych stwierdzili, że prawdopodobny jest pogląd, według którego to właśnie wybuch supernowych mógł być przyczyną dwóch wymierań na Ziemi, których do tej pory nie udało się w pełni wyjaśnić.

Naukowcy postawili więc hipotezę, że wybuch gwiazd mógł potencjalnie przyczynić się do wymierania na Ziemi przynajmniej dwukrotnie – w okresie późnego ordowiku (445 mln lat temu) oraz późnego dewonu (372 mln lat temu). Ich zdaniem, być może supernowa pozbawiła Ziemię warstwy ozonowej, która chroniła życie na niej przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca. To natomiast doprowadzić mogło do ciągu zdarzeń, w efekcie których doszło do masowego wymierania.

„To świetna ilustracja tego, jak masywne gwiazdy mogą działać zarówno jako twórcy, jak i niszczyciele życia. Eksplozje supernowych wprowadzają ciężkie pierwiastki chemiczne do ośrodka międzygwiazdowego. Pierwiastki te są następnie wykorzystywane do tworzenia nowych gwiazd i planet. Ale jeśli planeta, w tym Ziemia, znajduje się zbyt blisko tego rodzaju zdarzeń, może to mieć niszczycielskie skutki” – przyznała cytowana w komunikacie Keele University, Alexis Quintana z Universidad de Alicante, główna autorka badań.

- Eksplozje supernowych należą do najbardziej energetycznych eksplozji we wszechświecie. Gdyby masywna gwiazda eksplodowała jako supernowa blisko Ziemi, skutki byłyby dewastujące dla życia. Te badania sugerują, że mogło to już nastąpić – przyznał z kolei Nicholas Wright, współautor badań z Keele University.

Supernowe a masowe wymierania na Ziemi: Potrzebne kolejne badania

Naukowcy niezwiązani z badaniami przyznają, że postawiona hipoteza dotycząca supernowych jest interesująca. Jednocześnie podkreślają jednak, że potrzebne są kolejne badania w tym temacie.