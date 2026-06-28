W niedzielę papież Leon XIV zapewnił o swej bliskości i modlitwie za naród Wenezueli, gdzie doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi.

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– Pragnę wyrazić moją bliskość z wenezuelskimi siostrami i braćmi, dotkniętymi niedawnym trzęsieniem ziemi, które spowodowało liczne ofiary śmiertelne i rannych, a także ogromne straty materialne – powiedział, przemawiając w języku hiszpańskim.

– Modląc się do Pana o wieczny odpoczynek dla zmarłych, ponawiam moją duchową bliskość z ich rodzinami, z poszkodowanymi oraz ze wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Jednocześnie wyrażam moją wdzięczność i wsparcie dla wszystkich, którzy z ofiarnością pracują przy poszukiwaniach i niesieniu pomocy – dodał Leon XIV.

Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu wzrósł w sobotę do 1430. Ponad 3 tys. osób jest rannych. ONZ szacuje liczbę zaginionych na około 50 tys.

Papież Leon XIV: Miłość jest również stratą

W rozważaniach przed południową modlitwą Anioł Pański papież mówił też o potrzebie pełnego zaangażowania w relację miłości z Chrystusem. – Aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje przynajmniej trzech rzeczy: oderwania, utraty i przyjmowania – powiedział.

– Życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeżeli opuści się dom rodziców, żeby się zaangażować w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci; pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeżeli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów – podkreślił Leon XIV.

Papież Leon XIV Foto: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

– W tym sensie miłość jest również stratą. Trudno jest nam to zrozumieć, zwłaszcza w świecie, w którym strata wydaje się słabością i ulega się obsesji na punkcie posiadania – zaznaczył.

– Jednak miłość owocuje tylko w dawaniu siebie; kiedy jesteśmy skłonni utracić nieco z naszego „ja”, żeby zrobić miejsce drugiemu, stracić trochę czasu, żeby wysłuchać przyjaciela, zrezygnować z odrobiny komfortu, żeby dzielić z kimś trudną sytuację – tłumaczył.

Papież powiedział, że miłość wyraża się w konkretnych wyborach, zaangażowaniu i drobnych codziennych gestach.

Leon XIV podziękował wszystkim za to, że przybyli do Watykanu mimo upału. Na placu Świętego Piotra było wielu Polaków z biało-czerwonymi flagami.