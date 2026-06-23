O sprawie poinformowała we wtorek Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, watykańska instytucja zajmująca się dbaniem o życie liturgiczne w Kościele katolickim, szczególnie w odniesieniu do praktyki sakramentalnej, i czuwająca nad kształtem liturgii.

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Dykasteria przedstawiła stanowisko Watykanu w związku z prośbą, która dotyczyła Kościoła katolickiego w Niemczech. W marcu 2026 r. z Niemiec napłynęło pytanie o możliwość wydania indultu, czyli zezwolenia na odstąpienie od przepisów prawa kanonicznego, tak by zamiast przewidzianej podczas mszy św. homilii kazanie „w wyjątkowych okolicznościach” mogła wygłosić odpowiednio przygotowana osoba świecka.

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W komunikacie prasowym dykasteria poinformowała o treści pisma, jakie zostało skierowane przez jej prefekta, kardynała Arthura Roche, do biskupa Heinera Wilmera SCJ, przewodniczącego niemieckiego episkopatu. „Od obowiązujących norm nie można udzielić dyspensy na drodze indultu” – głosi stanowisko Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Dykasteria nie opublikowała pełnej treści odpowiedzi skierowanej do Konferencji Episkopatu Niemiec, a jedynie komunikat prasowy podsumowujący podjętą decyzję. „Zastrzeżenie homilii wyłącznie dla księdza lub diakona nie jest zwykłą normą dyscyplinarną, lecz wynika z samej natury liturgii” – podkreślono w tekście.

Papież Leon XIV Foto: REUTERS/Vincenzo Livieri

Watykan zaznaczył, że homilia to integralna część Liturgii Słowa, a jej głoszenie to wypełnianie posługi nauczania, powierzanej kapłanom i diakonom na mocy święceń. W związku z tym homilii nie można zastąpić kazaniem, głoszonym przez osobę świecką – czytamy.

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Jednocześnie dykasteria zaleciła podjęcie wysiłków na rzecz lepszego przygotowania kapłanów do głoszenia homilii. Jak przypomniano, obowiązujące normy kościelne przewidują liczne formy głoszenia Słowa Bożego i wygłaszania kazań, które mogą być powierzone wiernym świeckim poza homilią i poza sprawowaniem Eucharystii, zgodnie z prawem kanonicznym i właściwym charakterem tych różnych form głoszenia Ewangelii.

Niemieccy biskupi chcą zwiększenia roli świeckich, w tym kobiet, w życiu Kościoła, a także w liturgii. Według nich, osoby świeckie z odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem, w tym osoby z doktoratem z teologii, mogłyby lepiej od niektórych księży wygłaszać homilię. Przedstawiciele niemieckiego episkopatu oceniali też, że uniemożliwienie kobietom wygłaszania kazań to strata dla wiernych.