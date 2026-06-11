Liczba dorosłych decydujących się na sakramenty rośnie nie tylko w Polsce, lecz także w Europie, w takich krajach jak Francja czy Belgia.

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Coraz więcej dorosłych Polaków decyduje się na przyjęcie sakramentów

O coraz popularniejszym zjawisku przyjmowania sakramentów w dorosłym życiu opowiedział w rozmowie z serwisem ks. Michał Gławdel, od lat prowadzący kursy przygotowujące dorosłych do bierzmowania. Przyznał, że w ostatnim roku ok. 70 uczestników jego kursów przyjęło bierzmowanie, a 10 kolejnych przygotowywało się indywidualnie. Dodał też, że w czasie tego rodzaju kursów wiele osób odkrywa sens sakramentu i świadomie podejmuje decyzję o jego przyjęciu.

Na prowadzone przez niego kursy w Gorzowie Wielkopolskim przyjeżdżają nie tylko osoby z dosyć odległych miejsc w Polsce, lecz także z zagranicy. – Pamiętam kobietę z Berlina, która kończyła kurs, a następnego dnia brała ślub. Musiała tak ułożyć całe swoje życie i obowiązki, żeby pogodzić przygotowanie do sakramentu z organizacją tak ważnego wydarzenia – opowiedział ks. Gławdel w rozmowie z Wirtualną Polską.

Duchowny zwrócił również uwagę, że wśród osób decydujących się na przyjęcie sakramentów w dorosłym życiu są też te, które po latach wracają do Kościoła. – Są to osoby, które kiedyś odeszły od wiary, szukały swojej drogi, czasem były związane z innymi środowiskami czy wspólnotami. Później jednak dojrzewają do decyzji o powrocie. Rozmowy z takimi ludźmi są bardzo głębokie i dojrzałe – zauważył ks. Gławdel. Wśród przygotowujących się do bierzmowania są wierni w różnym wieku. Nie brakuje też seniorów.

Wiele motywacji i zróżnicowany wiek kandydatów chcących przyjąć sakramenty w dorosłym życiu

Swoją historią dotyczącą przyjęcia sakramentów w dorosłym życiu podzieliła się z Wirtualną Polską siostra Marzena Władowska. Kobieta w wieku 18 lat przyjęła chrzest, komunię i bierzmowanie, a półtora roku później wstąpiła do zakonu.

Obecnie pracuje w krakowskim ośrodku katechumenalnym, gdzie rocznie około 100 dorosłych przygotowuje się do sakramentów. Jak przyznała, u podstaw tych decyzji leżą zarówno powody praktyczne (np. ślub), jak i wieloletnie dojrzewanie do wiary. Bez względu na motywację każdy kandydat musi przejść obowiązkowe, wielomiesięczne przygotowanie. Zakonnica stanowczo odrzuca próby „ekspresowego” załatwiania formalności czy kupowania dokumentów, podkreślając, że relacji z Bogiem nie da się zbudować z dnia na dzień.

W rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że wśród kandydatów do przyjęcia sakramentów są nie tylko młodzi ludzie. – Najstarsza osoba przygotowująca się do chrztu miała 85 lat. Pamiętam też kobietę, która przyjęła bierzmowanie w wieku 75 lat. Na spotkanie z Bogiem nigdy nie jest za późno – przekonywała.

Przyjmowanie sakramentów w dorosłym życiu. Trend widoczny w Europie

Z danych przytoczonych przez Wirtualną Polskę wynika, że przyjmowanie sakramentów przez osoby dorosłe staje się coraz powszechniejsze także w innych europejskich krajach. We Francji w Wielkanoc chrzest przyjęło ponad 13 tys. dorosłych oraz ponad 8 tys. nastolatków. To 20 proc. więcej niż w 2025 r. i aż 240 proc. więcej niż w 2015 r. Natomiast w tym roku we Francji do przyjęcia chrztu przygotowuje się ponad 20 tys. dorosłych, wynika z danych Konferencji Episkopatu Francji.

Podobnie sytuacja wygląda w Belgii. W tym roku liczba dorosłych przyjmujących chrzest wzrosła prawie o 30 proc. w porównaniu z 2025 r.