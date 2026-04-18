Pierwsze komunie święte zazwyczaj odbywają się w maju. Z tej okazji wiele dzieci wkrótce otrzyma prezenty w postaci gotówki. Warto zapoznać się z przepisami, które jasno określają, do kogo należą przekazane dziecku pieniądze i jak można nimi dysponować.

Kto i jak może dysponować pieniędzmi z pierwszej komunii?

Z przepisów wynika jasno, że prezenty otrzymane z okazji pierwszej komunii świętej, w tym gotówka zebrana w kopertach, są własnością dziecka, mimo że ono samo nie może jeszcze nimi rozporządzać.

„Pieniądze, które dziecko otrzyma na Pierwszą Komunię, stanowią jego majątek i należą wyłącznie do niego. Rodzice zobowiązani są sprawować zarząd nad tym majątkiem do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności” – wyjaśniają eksperci z Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Rodzice pełnią zatem jedynie funkcję zarządców i nie powinni dowolnie dysponować majątkiem dziecka. Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), „Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską”.

Co to oznacza w praktyce? Jak tłumaczą eksperci, rodzice mogą sfinansować z pieniędzy dziecka drobne wydatki na przykład zakup zabawki, naprawę należącego do dziecka urządzenia. Nie powinni jednak dokonywać drogich zakupów, nawet jeśli mają one służyć samemu dziecku. Oznacza to również, że pieniądze przekazane w prezencie nie powinny trafić na pokrycie wydatków związanych z organizacją komunijnego przyjęcia.

Kiedy dziecko może decydować o swoich wydatkach?

Dzieci po ukończeniu 13. r.ż. nie mają zdolności do czynności prawnych i zgodnie z prawem nie mogą decydować o swoich wydatkach. Sytuacja nieco się zmienia po ukończeniu przez dziecko tego wieku. Nastolatek uzyskuje wtedy ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że może bez zgody rodzica rozporządzać swoim zarobkiem.

Zgodnie z art. 101 § 2 KRO, „Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku”.

Eksperci z Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu zauważają jednak, że w przypadku pieniędzy z pierwszej komunii nie można mówić ani o zarobku dziecka, ani o przedmiotach oddanych mu do swobodnego użytku. Nadal więc pieczę nad majątkiem dziecka sprawują rodzice. Młody człowiek przejmuje nad nim pełną kontrolę dopiero po ukończeniu 18 lat.

„Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka” – mówi art. 105 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.