Watykan wydał oficjalny komunikat o zdrowiu papieża. Jego stan „nieznacznie się poprawia”, ale „krążą fałszywe informacje”

„Krążą fałszywe informacje o zdrowiu papieża”

Na razie nie ma żadnych informacji o tym, kiedy papież mógłby wrócić do domu w Watykanie. Wszystko zależy od przebiegu leczenia. Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział dziennikowi "La Repubblica", że ma dobre wiadomości na temat stanu przebywającego w szpitalu papieża Franciszka. Przyznał, że krążą też fałszywe informacje na ten temat. Abp Paglia zaznaczył, że nie brakuje nieuczciwych osób, które przekazują nieprawdziwe informacje na temat stanu papieża. Wyraził też opinię, że "nie trzeba będzie długo czekać" na powrót papieża ze szpitala.

- Mam dobre wiadomości. Pragnę, aby papież mógł szybko wyzdrowieć, bo jest potrzebny. Musi w pełni wrócić do zdrowia i pełnić rolę pasterza Kościoła, która w tym czasie jest więcej niż cenna - oświadczył abp Paglia. Dodał, że „jednym z problemów zdrowia papieża jest brak troski o siebie, co zwraca się przeciwko niemu". Może ze strony nas wszystkich powinno być więcej staranności w tym, by go chronić” - przyznał włoski duchowny.

Watykan poinformował wcześniej, że papież cierpi na zakażenie polibakteryjne, do którego dochodzi, gdy w zakażenie zaangażowane są dwa lub więcej mikroorganizmy. Zaznaczono, że papież pozostanie w szpitalu tak długo, jak będzie to konieczne, aby zająć się „złożoną sytuacją kliniczną”.