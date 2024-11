Konferencja Episkopatu Polski: Przedmiot edukacja zdrowotna sprzeczny z konstytucją

Od roku szkolnego 2025/2026 do szkół – w miejsce wychowania do życia w rodzinie – trafić ma edukacja zdrowotna, będąca przedmiotem obowiązkowym. Do sprawy w oświadczeniu odniosła się Konferencja Episkopatu Polski.

KEP: Nie można zaakceptować deprawujących zapisów dotyczących edukacji seksualnej

W opublikowanym na stronach KEP stanowisku biskupi przywołali art. 48 i 53 Konstytucji. "Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami" - napisali duchowni.

W oświadczeniu biskupi wyjaśniają, że "przygotowywany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako obowiązkowy, przedmiot edukacja zdrowotna jest sprzeczny z Ustawą Zasadniczą". "Pomimo niektórych słusznych tematów, jak choćby potencjalne zagrożenia w Internecie czy udostępnianie wizerunku dzieci, to jednak nie można zaakceptować deprawujących zapisów dotyczących edukacji seksualnej" – czytamy w stanowisku KEP. "Wychowanie seksualne zgodnie z Konstytucją pozostaje w kompetencjach rodziców, a nie państwa" – podkreślono.

Jak zaznaczają hierarchowie, rozporządzenie MEN ws. edukacji seksualnej w szkole "narusza obowiązujące w Polsce prawo, godzi w prawa rodziców do decydowania o ich dzieciach oraz zagraża prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży". "Myśląc o dobru dzieci, prawach rodziców i polskim społeczeństwie, nalegamy, by zmiany wprowadzane były w duchu dialogu, wzajemnego szacunku i z poszanowaniem prawa" - apelują biskupi.