Przez cały lipiec papież Franciszek nie będzie prowadził tradycyjnych audiencji generalnych na placu Świętego Piotra – poinformował portal Aleteia, powołując się na Prefekturę Domu Papieskiego. Ci, którzy chcą zobaczyć papieża, będą mogli spotkać go wyłącznie w niedziele – co tydzień w południe wciąż będzie odbywać się bowiem modlitwa Anioł Pański.

Pierwsza po przerwie audiencja generalna Franciszka została zaplanowana na 7 sierpnia.

Papież Franciszek w lipcu będzie odpoczywał. Zawiesza obowiązki

Zawieszenie obowiązków przez papieża związane jest z jego letnim odpoczynkiem. Na początku lipca papież ma przewodniczyć konsystorzowi dotyczącemu zbliżających się kanonizacji, zaś w niedzielę 7 lipca złoży wizytę w Trieście na północy Włoch. Franciszek w kolejnych dniach swojego odpoczynku ma także przygotowywać się do najdłuższej podróży swojego pontyfikatu – podróży do Indonezji, Papui-Nowej Gwinei, Timoru Wschodniego i Singapuru. Podróż potrwa od 2 do 13 września. Po kilkunastu dniach przerwy – 26 września – Franciszek uda się także do Luksemburga i Belgii. W dniach 2-6 sierpnia papież Franciszek będzie także przebywał w Portugalii na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie.

Papież Franciszek – w przeciwieństwie do swoich poprzedników – podczas letniego wypoczynku nie opuszcza Watykanu. Jak informują media, nigdy nie był między innymi na urlopie w znajdującej się pod Rzymem rezydencji w Castel Gandolfo. Papież Franciszek wypoczywać ma w Domu Świętej Marty w pobliżu bazyliki Świętego Piotra, gdzie na stałe mieszka.