Słowa papieża są o tyle zaskakujące, że 87-letni Franciszek był dotychczas postrzegany jako głowa Kościoła, która jest gotowa otworzyć go bardziej na przedstawicieli społeczności LGBT.



Papież już wcześniej opowiadał się przeciwko kapłaństwu homoseksualistów

W 2013 roku, na początku swojego pontyfikatu, papież Franciszek powiedział, że „jeśli ktoś jest gejem i poszukuje Boga w dobrej wierze, kim jestem, by go osądzać?”. W ubiegłym roku papież pozwolił na błogosławienie par jednopłciowych, co wywołało opór części konserwatywnego duchowieństwa.



Jednocześnie — jak przypomina Reuters — w 2018 roku, w czasie spotkania z włoskimi biskupami, papież opowiadał się przeciwko przyjmowaniu do seminariów homoseksualistów.



W dokumencie z 2005 roku, wydanym za czasów poprzednika Franciszka, Benedykta XVI, Watykan orzekł, że Kościół może przyjmować do kapłaństwa tych, którzy zdołali przezwyciężyć tendencje homoseksualne przez co najmniej trzy lata. Ten sam dokument mówił, że osoby o „głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych” oraz wspierające „tzw. kulturę gejowską” powinny nie mieć wstępu do seminariów.