Za przyjęciem bez poprawek ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego” głosowało 63 senatorów, przeciw było 13, jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

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W związku z tym Senat nie głosował nad zgłoszonymi w debacie przez senatora Wojciecha Skurkiewicza (PiS) i nierekomendowanymi przez senackie komisje trzema poprawkami.

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Pozew frankowicza wstrzyma spłatę rat z automatu

Zgodnie z zapisami ustawy m.in. obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Chodzi o to, aby rozwiązanie takie miało charakter automatyczny, czyli nie wymagało wydawania orzeczeń ani zarządzeń.

Ponadto ustawa przewiduje, że w procesie, w którym kredytobiorca dochodzi należności wynikających z nieważności umowy kredytu, bank będzie miał możliwość dochodzenia roszczenia wzajemnego na wypadek, gdyby umowa okazała się nieważna. Ustawa przedłuża termin na wytoczenie powództwa wzajemnego do momentu zakończenia postępowania w I instancji.

Zmiana taka zmierza to do realizacji naczelnej idei ustawy, czyli do dokonywania rozliczenia roszczeń banku i konsumenta w jednym postępowaniu sądowym i jednym orzeczeniu. Obecnie - po wytoczeniu przez kredytobiorcę sprawy o zwrot dokonanych wpłat - bank wytacza powództwo o zwrot wypłaconego kapitału, co powoduje dublowanie się postępowań.

Sprawniejsze spory frankowe. „Ta ustawa jest na pewno potrzebna”

Inne nowe przepisy m.in. poszerzają możliwości: rozpoznawania spraw „frankowych” przez sądy na posiedzeniach niejawnych, wysłuchiwania świadków w ramach posiedzeń zdalnych, a także umożliwiają przesłuchania stron przez złożenie zeznań na piśmie. Ponadto po cofnięciu pozwu lub apelacji postępowanie będą mogli umarzać referendarze sądowi.

Z kolei - jak zapisano w ustawie - w sprawach „frankowych”, w których już „przyjęto do rozpoznania skargę kasacyjną kredytodawcy, Sąd Najwyższy może zmienić postanowienie o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej i odmówić przyjęcia jej do rozpoznania, jeżeli w sprawie nie występuje już istotne zagadnienie prawne lub nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych”.

- W Sejmie pracowaliśmy nad tą ustawą kilka miesięcy i każda dyskusja przybliża nas do szczęśliwego finału, bo ta ustawa jest na pewno potrzebna. Ona skupia się na przepisach procesowych, właśnie po to, aby rozwiązać te elementy postępowania cywilnego, które tamują szybkie rozstrzyganie tych spraw - przekonywał we wtorek podczas posiedzenia senackich komisji wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Sejm przyjął tę ustawę w końcu maja.