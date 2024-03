Pomimo braku znajomości dokładnej treści wniosku o zabezpieczenie, z brzmienia postanowienia sądu można domniemywać, że potencjalną podstawą roszczeń był brak rzetelnego i weryfikowalnego odniesienia do danych, które potwierdziłyby stwierdzenie Biedronki o najniższych cenach.

Lidl kontra Biedronka: badania porównawcze są rzetelne

Badania stanowiące zarzewie konfliktu wciąż są regularnie przeprowadzane. Rezultat jednego z nich nie spodobał się Biedronce - sieć podważyła wynik wskazując, że porównanie nie uwzględniało stosowanych przez nią cen promocyjnych.

W opisie stosowanych kryteriów autorzy badania wskazują, że posługują się cenami półkowymi zastanymi w określonej dacie. Zasada ta znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu do Lidla, jak i Biedronki. Przy każdym produkcie branym pod uwagę umieszczona jest precyzyjna informacja, jaka gramatura czy ilość jest uwzględniana w badaniu. Tym samym, jeśli w określonym dniu obowiązywała promocja zakładająca niższą cenę przy zakupie większej ilości sztuk danego produktu, to zastosowanie tej niższej ceny doprowadziłoby do wprowadzenia nierzetelnego kryterium porównania cen. Naszym zdaniem metodologia, która zakłada podawanie ceny jednostkowej obowiązującej w wielopaku jako cenę stanowiącą podstawę do porównania, w niniejszym przypadku mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd.

Kolejnym aspektem, który wiąże się z pewnymi rozbieżnościami jest rozumienie pojęcia produktów substytucyjnych. Już na samym początku sporu pojawiały się głosy, czy prawidłowe jest porównywanie ceny masła 82% do masła 83%, jak również czy schab kupowany luzem można porównywać do tego, pakowanego próżniowo. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji, dopuszczalna reklama porównawcza powinna opierać się na rzetelnych i obiektywnie weryfikowalnych kryteriach, zaś towary lub usługi powinny zaspokajać te same potrzeby lub być przeznaczone do tego samego celu. Oznacza to, że przedmiotem porównania mogą być nie tylko towary tego samego rodzaju, ale również substytucyjne. Stąd też istotne jest przyjęcie odpowiednich założeń co do zachowań konsumentów – na ile są w stanie wymienić dany produkt na inny, być może korzystniejszy cenowo.

W naszej ocenie metodologia badania „koszykowego” jest opracowana w sposób obiektywny, rzetelny, a przede wszystkim przejrzysty dla klienta. Wielokrotnie zdarza się, że w natłoku codziennych spraw nie mamy czasu na szczegółowe analizowanie warunków konkretnej promocji, często też bywają one nie do końca zrozumiałe. Dlatego najistotniejsze jest, jaka cena ostatecznie znajdzie się na naszym paragonie.

Oba dyskonty zdecydowały się włączyć do rywalizacji również alkohol. Ceny wódki zostały obniżone odpowiednio w Biedronce do 8,99 zł za pół litra, a w Lidlu do 9,99 zł. Na marginesie warto wskazać, że tak niskie ceny prawdopodobnie nie odpowiadają nawet wysokości akcyzy jaką należy zapłacić za taką butelkę. Jest to kolejny przykład działań, które powinny zostać zbadane przez organ nadzoru od strony stosowania cen dumpingowych.