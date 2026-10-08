Początkowo Rada Miejska Kramatorska informowała, że wojska rosyjskie przeprowadziły atak na autobus w Kramatorsku, zabijając 12 ludzi, raniąc 13.

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„Rosjanie po raz kolejny uderzyli w miejsce, w którym nie ma absolutnie żadnego celu wojskowego” – podkreślono w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Atak na Kramatorsk. Rosyjska bomba wybuchła w pobliżu autobusów z ludźmi

Lokalne władze podkreśliły, że za liczbą zabitych i rannych kryją się ludzie życia, rodziny i przyjaciele. „Ludzie, którzy mieli dziś wrócić do domu, ale nigdy do niego nie dotarli” – czytamy w tekście, w którym zaznaczono, że atak na autobus pasażerski w mieście przyfrontowym to przerażająca zbrodnia na ludności cywilnej. „Kramatorsk po raz kolejny płaci życiem swoich mieszkańców za to, że pozostaje ukraińskim miastem” – napisano.

W kolejnym komunikacie Rada Miejska Kramatorska podała, że siły rosyjskie przeprowadziły za pomocą kierowanej bomby lotniczej atak na dwa autobusy – liczba zabitych wzrosła do 30, liczba rannych – do 18.

Kramatorsk, autobus zniszczony w rosyjskim ataku Foto: Wadym Fiłaszkin / Telegram

Ukraińska policja podała, że rosyjska bomba spadła na ulicę w pobliżu dwóch autobusów. Na miejsce skierowano służby ratunkowe i zespół dochodzeniowy.

Działalność komunikacji miejskiej w Kramatorsku zawieszono. Piątek ogłoszono w mieście dniem żałoby.

W ataku na Kramatorsk zginęło kilkadziesiąt osób Foto: Wadym Fiłaszkin / Telegram

Wadym Fiłaszkin: Rosja celowo atakuje ludność cywilną

Szef władz wojskowych obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował w serwisie Telegram, że „w związku z gwałtownym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa” polecił także wstrzymanie ruchu transportu publicznego w leżącym niedaleko Kramatorska Słowiańsku. „Rosjanie celowo atakują ludność cywilną. Dla nich autobus pełen pasażerów stanowi atrakcyjny cel właśnie dlatego, że jedno uderzenie pozwala zabić jak największą liczbę osób” – stwierdził, dodając, że Rosja świadomie lekceważy zasady prowadzenia działań wojennych oraz normy międzynarodowego prawa humanitarnego, wybierające cele, w których może zadać ludności cywilnej największe cierpienie.

„Wzywam wszystkich, którzy wciąż przebywają w obwodzie donieckim, do ewakuacji w bezpieczniejsze rejony Ukrainy” – napisał Fiłaszkin.

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