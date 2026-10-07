Celem ataku przeprowadzonego w nocy z wtorku na środę było lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą. Lotnisko jest miejscem bazowania pułku lotnictwa transportowego, wyposażonego w samoloty Ił-76 i An-124; było także używane jako baza bombowców Su-34, prowadzących naloty na cele na terytorium Ukrainy.

Reklama Reklama

W tym samym obwodzie została zniszczona także stacja radarowa oraz instalacje służące do prowadzenia walki radioelektronicznej.

Uderzenie w infrastrukturę dronową

Z kolei w pobliżu okupowanego Doniecka celem ataku była infrastruktura związana z użyciem dronów przeciwko Ukrainie: magazyn oraz instalacje niezbędne do przygotowania i wystrzeliwania bezzałogowców, a także centra kierowania i naprowadzania.

Zełenski ujawnia kolejne cele. Ukraina zaatakowała rafinerie i poligon

Ukraińskie wojsko zaatakowało w ciągu minionej doby dwie rosyjskie rafinerie i poligon wojskowy w obwodach samarskim, astrachańskim i permskim – poinformował w środę na Telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski.