Siedziba firmy Yandex w Moskwie
W Rosji został zaatakowany i pali się ważny dla przemysłu zbrojeniowego zakład z centrum danych znanej firmy technologicznej Yandex – podał w czwartek portal Ukrainska Prawda z powołaniem na kanały w mediach społecznościowych.
Jak napisała Agencja Reutera, Yandex poinformował, iż działalność jego centrum danych w obwodzie riazańskim, na południowy wschód od Moskwy, została całkowicie wstrzymana na skutek ataku ukraińskich dronów.
Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, w którym znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Urządzenia firmy Sasta są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.
Czytaj więcej
Rosyjski serwis mapowy Yandex zmodyfikował zdjęcia satelitarne terenu w pobliżu Kronsztadu niedaleko Petersburga, gdzie znajdowała się bateria raki...
Ukrainska Prawda podała, że po ataku na centrum danych firmy Yandex w Sasowie doszło do rozległej awarii usług tego koncernu. Odnotowano „zakłócenia zasilania”, wskutek których niedostępna stała się znaczna część infrastruktury Yandex Cloud.
Problemy dotknęły zasobów obliczeniowych, sieci, systemów przechowywania danych, baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, sztucznej inteligencji oraz systemów bezpieczeństwa i monitorowania.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas