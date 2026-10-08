W Rosji został zaatakowany i pali się ważny dla przemysłu zbrojeniowego zakład z centrum danych znanej firmy technologicznej Yandex – podał w czwartek portal Ukrainska Prawda z powołaniem na kanały w mediach społecznościowych.

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Rosyjskie centrum danych Yandex zbombardowane przez ukraińskie drony

Jak napisała Agencja Reutera, Yandex poinformował, iż działalność jego centrum danych w obwodzie riazańskim, na południowy wschód od Moskwy, została całkowicie wstrzymana na skutek ataku ukraińskich dronów.

Pożar wybuchł w miejscowości Sasowo na terenie zakładu Sasta, w którym znajduje się centrum danych spółki Yandex DC. Urządzenia firmy Sasta są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle obronnym, lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz ciężkim.

Ukrainska Prawda podała, że po ataku na centrum danych firmy Yandex w Sasowie doszło do rozległej awarii usług tego koncernu. Odnotowano „zakłócenia zasilania”, wskutek których niedostępna stała się znaczna część infrastruktury Yandex Cloud.

Problemy dotknęły zasobów obliczeniowych, sieci, systemów przechowywania danych, baz danych, platformy Kubernetes, usług chmurowych, sztucznej inteligencji oraz systemów bezpieczeństwa i monitorowania.