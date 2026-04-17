Jemen. Zwolennicy Huti podczas wiecu solidarności z Hezbollahem po zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem, 17 kwietnia 2026 r.
Prezydent Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone zabroniły Izraelowi dalszych nalotów na Liban. Przyjął wyjątkowo ostry ton wobec dotychczasowego sojusznika, jednocześnie podkreślając, iż jakiekolwiek porozumienie z Iranem nie ma związku z konfliktem libańskim.
„Izrael nie będzie już bombardował Libanu. USA im tego ZABRANIAJĄ. Dość tego!!!” – napisał Trump.
Rozejm izraelsko-libański, wsparty przez USA, wszedł w życie w czwartek i wstrzymał działania, w których – według libańskich władz – zginęło 2000 osób.
Biuro premiera Beniamina Netanjahu nie skomentowało od razu słów Trumpa, lecz wcześniej Netanjahu zaznaczył, że izraelskie siły pozostaną na południu Libanu dla obrony przed bezpośrednim zagrożeniem rakietami i dronami Hezbollahu.
W serii postów, po ogłoszeniu przez Iran ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz dla statków handlowych, Trump zaznaczył, że amerykańska blokada morska wobec Iranu pozostaje w mocy – amerykańskie siły morskie od poniedziałku kontrolują irańskie porty.
„Blokada morska będzie obowiązywać w pełni, wyłącznie wobec Iranu, dopóki nasza transakcja z nimi nie zostanie zakończona w 100 proc.”, napisał wielkimi literami, dodając, że Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać cieśniny, przez którą przepływa piąta część światowego handlu ropą i gazem skroplonym.
Konflikt USA–Izrael z Iranem, rozpoczęty 28 lutego, zakończył się dwutygodniowym rozejmem ogłoszonym 8 kwietnia.
Trump ocenił, że porozumienie kończące wojnę z Iranem jest blisko, bo większość punktów już uzgodniono – USA miałyby przejąć irański materiał nuklearny bez wymiany pieniędzy, by zapobiec budowie broni jądrowej.
Prezydent nie doczekał się pomocy sojuszników z NATO, którzy uzależniali ją od zaprzestania walk. Trump nazwał ich „papierowym tygrysem”, podziękował za to sojusznikom z Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, ZEA i Katarowi.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas