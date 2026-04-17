Prezydent Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone zabroniły Izraelowi dalszych nalotów na Liban. Przyjął wyjątkowo ostry ton wobec dotychczasowego sojusznika, jednocześnie podkreślając, iż jakiekolwiek porozumienie z Iranem nie ma związku z konfliktem libańskim.

Zakaz nalotów na Liban. „Dość tego!!!”

„Izrael nie będzie już bombardował Libanu. USA im tego ZABRANIAJĄ. Dość tego!!!” – napisał Trump.

Rozejm izraelsko-libański, wsparty przez USA, wszedł w życie w czwartek i wstrzymał działania, w których – według libańskich władz – zginęło 2000 osób.

Biuro premiera Beniamina Netanjahu nie skomentowało od razu słów Trumpa, lecz wcześniej Netanjahu zaznaczył, że izraelskie siły pozostaną na południu Libanu dla obrony przed bezpośrednim zagrożeniem rakietami i dronami Hezbollahu.

Blokada morska Iranu trwa

W serii postów, po ogłoszeniu przez Iran ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz dla statków handlowych, Trump zaznaczył, że amerykańska blokada morska wobec Iranu pozostaje w mocy – amerykańskie siły morskie od poniedziałku kontrolują irańskie porty.

„Blokada morska będzie obowiązywać w pełni, wyłącznie wobec Iranu, dopóki nasza transakcja z nimi nie zostanie zakończona w 100 proc.”, napisał wielkimi literami, dodając, że Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać cieśniny, przez którą przepływa piąta część światowego handlu ropą i gazem skroplonym.

Konflikt USA–Izrael z Iranem, rozpoczęty 28 lutego, zakończył się dwutygodniowym rozejmem ogłoszonym 8 kwietnia.

Negocjacje nuklearne i NATO

Trump ocenił, że porozumienie kończące wojnę z Iranem jest blisko, bo większość punktów już uzgodniono – USA miałyby przejąć irański materiał nuklearny bez wymiany pieniędzy, by zapobiec budowie broni jądrowej.

Prezydent nie doczekał się pomocy sojuszników z NATO, którzy uzależniali ją od zaprzestania walk. Trump nazwał ich „papierowym tygrysem”, podziękował za to sojusznikom z Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, ZEA i Katarowi.