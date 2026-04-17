„Mam nadzieję, że Hezbollah zachowa się właściwie i odpowiednio w czasie tego ważnego czasu. To będzie dla nich wspaniały moment, jeśli tak się stanie. Dość zabijania. Musimy w końcu mieć pokój” - napisał prezydent USA.

Donald Trump: Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej przez ponad 20 lat

Jednocześnie Trump poinformował, że kolejne spotkanie delegacji USA i Iranu może mieć miejsce w przyszłym tygodniu. 22 kwietnia upływa termin 14-dniowego zawieszenia broni w wojnie, jaką USA i Izrael rozpoczęły z Iranem 28 lutego. W czasie zawieszenia broni doszło już do spotkania przedstawicieli USA i Iranu w Islamabadzie (11-12 kwietnia).

Prezydent USA oświadczył, że Iran zgodził się na rezygnację z posiadania broni atomowej przez ponad 20 lat. W rzeczywistości jednak Iran od początku oficjalnie deklaruje, że nie zamierza wchodzić w posiadanie broni atomowej a jego program nuklearny ma charakter cywilny, nie wojskowy i jest związany z rozwojem energetyki atomowej.

- Zobaczymy co się stanie. Ale sądzę, że jesteśmy blisko porozumienia z Iranem – powiedział prezydent USA w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Po kilku godzinach, już w Las Vegas, Trump stwierdził, że wojna „powinna się skończyć wkrótce”.

W kontekście porozumienia z Iranem Trump mówił, że jeśli do niego dojdzie wówczas „ropa pójdzie w dół, ceny pójdą w dół, inflacja pójdzie w dół i... co jest nawet ważniejsze niż to, nie będziemy mieli nuklearnego holokaustu”.

Libańska armia twierdzi, że Izrael narusza zasady zawieszenia broni

Krokiem do zakończenia wojny z Iranem może być zawieszenie broni w Libanie. Iran od początku stał na stanowisku, że ewentualne porozumienie, jakie zawrze z USA, musi dotyczyć również Libanu, gdzie sojusznik Iranu, szyicki Hezbollah, był od 3 marca celem ataków Izraela. Izrael zaatakował Liban po tym jak Hezbollah, w geście solidarności z zaatakowanym Iranem, wystrzelił 2 marca rakiety w stronę północnego Izraela.

Ogłoszone 8 kwietnia przez Trumpa zawieszenie broni w wojnie z Iranem według pierwszych komunikatów strony irańskiej i mediującego między USA a Iranem Pakistanu, miało obejmować także Liban. Jednak kilka godzin po jego ogłoszeniu zaprzeczył temu Beniamin Netanjahu, a w następnych godzinach Liban był celem najintensywniejszych od 3 marca ataków powietrznych Izraela.

Kwestią otwartą pozostaje czy 10-dniowe zawieszenie broni w Libanie utrzyma się. Libańska armia poinformowała rankiem 17 kwietnia, że Izrael dopuścił się naruszeń reguł zawieszenia broni już po jego wejściu w życie. Izraelska armia miała m.in. nadal ostrzeliwać kilka wiosek na południu Libanu.

Hezbollah wydał oświadczenie, w którym dokładnie opisał działania zbrojne, jakie podejmował przeciwko Izraelowi 16 kwietnia. Z oświadczenia wynika, że działania te zakończyły się o 23.50 czasu lokalnego 16 kwietnia, a więc 10 minut przed wejściem w życie zawieszenia broni.

