Dane – twierdzą eksperci z Ctrl-Alt-Intel – zostały przypadkowo ujawnione przez hakerów. Na serwerach odnaleziono m.in. tysiące skradzionych wiadomości e-mail oraz dzienniki operacji, wskazujące, że dochodziło do nich między wrześniem 2024 a marcem 2026 r. Właśnie w marcu analitycy z Ctrl-Alt-Intel po raz pierwszy opisali operację na swoim blogu.

Jak przypomina Reuters, jednym z zadań ukraińskich urzędników jest zwalczanie korupcji i osób współpracujących z Rosją. Większość ofiar znajdowała się na Ukrainie, pozostali pochodzili z sąsiednich krajów NATO i z Bałkanów.

Agencja Reutera przeanalizowała raport Ctrl-Alt-Intel, w którym opublikowano szczegóły ataków na ponad tuzin europejskich agencji i ich urzędników. Opisawszy operację Ctrl-Alt-Intel stwierdziło, że błąd ten dał rzadką okazję do zbadania mechanizmów rosyjskiej kampanii szpiegowskiej. Hakerzy „po prostu popełnili ogromny błąd operacyjny” – twierdzą analitycy Ctrl-Alt-Intel. „Zostawili drzwi wejściowe szeroko otwarte”.

Ambasada rosyjska w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Moskwa wielokrotnie zaprzeczała, jakoby angażowała się w operacje hakerskie przeciwko innym państwom – przypomina Reuters.

Kim są hakerzy?

Ctrl-Alt-Intel przypisał kampanię hakerską grupie „Fancy Bear”, rosyjskiemu oddziałowi hakerów wojskowych (określanej także jako APT28). Matthieu Faou z firmy ESET zajmującej się cyberbezpieczeństwem oraz Feike Hacquebord z firmy TrendAI zgodzili się, że hakerzy mieli powiązania z Moskwą.

Hakerzy wzięli na celownik ukraińskie organy ścigania albo po to, by wyprzedzić śledczych pracujących nad ujawnieniem moskiewskich szpiegów, albo by zebrać potencjalnie kompromitujące informacje na temat najwyższych rangą urzędników w Kijowie – powiedział Reuterowi Keir Giles, współpracownik londyńskiego think tanku Chatham House, zajmującego się zagadnieniami geopolitycznymi.

Dane wykazały, że hakerzy włamali się na konta zarządzane przez Prokuraturę Specjalną ds. Obrony, organ powołany w czasie wojny do walki z korupcją i demaskowania szpiegów w ukraińskim wojsku. Zaatakowali również Ukraińską Agencję ds. Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami (ARMA), która nadzoruje aktywa skonfiskowane przestępcom i rosyjskim kolaborantom, oraz kijowskie Centrum Szkolenia Prokuratorów.

Kim są ofiary?

Wśród ofiar była Jarosława Maksymenko, ówczesna szefowa Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami. Z zebranych danych wynika też, że hakerzy włamali się do skrzynek pocztowych 44 pracowników Centrum Szkolenia Prokuratorów, w tym jednej należącej do zastępcy dyrektora ośrodka, Olega Duki.

Rosjanie mieli wykraść dane co najmniej jednego wysoko postawionego pracownika Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAPO), która badała niektóre z najgłośniejszych skandali korupcyjnych na Ukrainie, w tym sprawę, która w listopadzie doprowadziła do rezygnacji Andrija Jermaka, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dane pokazują, że hakerzy włamali się do skrzynki pocztowej Centralnego Szpitala Miejskiego w Pokrowsku, mieście, nad którym Rosja od dawna próbuje przejąć kontrolę. Włamali się również do skrzynki pocztowej komisji finansów miasta.

Ukraiński Zespół Reagowania na Kryzysy Komputerowe poinformował, że wie o włamaniu i zbadał już niektóre z naruszeń bezpieczeństwa, ale – w odpowiedzi na pytania agencji Reutera – odmówił szerszego komentarza.

– Atak hakerski wykryty przez Ctrl-Alt-Intel stanowi niewielką aktywność w ramach całego systemu szpiegostwa powiązanego z Rosją – uważa Matthieu Faou, analityk ESET.

Ataki nie tylko na urzędników z Ukrainy. Ofiary w Rumunii, Grecji, Bułgarii

Podobne ataki przeprowadzono też na dziesiątki urzędników z sąsiednich krajów NATO. W Rumunii hakerzy włamali się do co najmniej 67 kont e-mail rumuńskich sił powietrznych, w tym kilku należących do baz lotniczych NATO i co najmniej jednego wysokiego rangą oficera. Rumuńskie Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na prośbę Reutera o komentarz.

Dane wskazują również na włamania do 27 skrzynek pocztowych zarządzanych przez Sztab Generalny Obrony Narodowej Grecji, najwyższego organu wojskowego Grecji. Wśród zhakowanych znaleźli się greccy attaché ds. obrony w Indiach i Bośni oraz publiczna skrzynka odbiorcza Centrum Zdrowia Psychicznego Połączonych Sił Zbrojnych Grecji. Sztab Generalny również nie odpowiedział na prośby dziennikarzy o komentarz.

W Bułgarii hakerzy włamali się do co najmniej czterech skrzynek odbiorczych należących do lokalnych urzędników w prowincji Płowdiw, gdzie rosyjska ingerencja miała rzekomo wyłączyć usługi nawigacji satelitarnej przed wizytą przewodniczącej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen w 2025 r. Bułgarscy urzędnicy nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.