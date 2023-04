Ukraińcy zemścili się na najsłynniejszej grupie rosyjskich hakerów

Ukraińcy złamali jego konto pocztowe, a później konto w państwowych usługach cyfrowych (odpowiednik e-Obywatela). Tam dowiedzieli się, że jeździ Toyotą RAV4, jego żona ma na imię Jekaterina, mają dwoje dzieci (syna i córkę). Znaleźli skany jego dowodu osobistego, prawa jazdy, planu mieszkania, a nawet ankiety, którą wypełniał, by otrzymać zezwolenie na dostęp do tajnych dokumentów (wraz ze wszystkimi opiniami lekarzy psychiatrów).

Nie mówiąc już o mailach, z których dowiedzieli się, że obecnie pracuje w spółce „Specjalne Centrum Technologiczne”. Według informacji z Kijowa, firma objęta jest sankcjami USA, Wlk. Brytanii, Kanady, Szwajcarii, Japonii, UE i Ukrainy.

Oczywiście, ukraińscy hakerzy pokazali już w internecie jego zdjęcia. Ale nim to się stało z jego karty kredytowej dokonali zakupów na AliExpress. Podpułkownik Morgaczow ma teraz do odebrania w najbliższym paczkomacie (odległym od jego domu o ok. 140 metrów) seks-zabawki za równowartość kilkuset dolarów oraz pamiątki z logo FBI – by nie zapominał o amerykańskim liście gończym.

„Zemsta to danie podawane na zimno” – napisali ukraińscy hakerzy, przypominając francuskie powiedzenie.