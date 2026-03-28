Generał brygady Yahya Saree, rzecznik wojskowy Hutich, przyznał się do odpowiedzialności w oświadczeniu wyemitowanym w sobotę rano w telewizji satelitarnej rebeliantów Al-Masirah. Ewentualne włączenie się Hutich do wojny stawia pod znakiem zapytania, czy grupa ta ponownie zaatakuje statki handlowe przepływające przez korytarz Morza Czerwonego.

Grupa podała, że ostrzał jest jej „odpowiedzią na działania armii izraelskiej przeciw Iranowi, Libanowi, Irakowi i terytoriom palestyńskim”. Celem ataku – jak stwierdził w telewizji Al-Masirah Yahya Saree – miały być „ważne cele wojskowe w Izraelu”. Huti zapowiedzieli, że „operacje będą kontynuowane, dopóki agresja na wszystkich frontach nie zostanie zakończona”.

Atak na Izrael z Jemenu

Wczesnym rankiem w sobotę 28 marca izraelska armia poinformowała o działaniach mających na celu przechwycenie pocisku wystrzelonego z terytorium Jemenu. Zgodnie z informacjami portalu Times of Israel pocisk został skutecznie przechwycony i nie spowodował strat.

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti już w piątek poinformowali, że włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Izrael i USA będą kontynuować ataki na irańskie cele lub jeśli do wojny włączą się inne kraje regionu.

Zaangażowanie się jemeńskich rebeliantów w wojnę może stanowić zagrożenie dla żeglugi na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, którędy biegnie jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata.

Rejon Zatoki Adeńskiej i Morza Czerwonego Foto: Infografika PAP

Izrael zaatakował irańskie obiekty nuklearne

Izraelskie wojsko poinformowało, że zaatakowało wyrzutnie rakiet i składy w zachodnim Iranie, a świadkowie we wschodnim Teheranie zgłosili częściową przerwę w dostawie prądu po nalotach. Według Irańskiej Organizacji Energii Atomowej ​celem ataku był kompleks ciężkiej wody Shahid Khondab w Araku oraz zakład produkcji tzw. żółtego ciasta Ardakan w prowincji Jazd. Ataki nie spowodowały ofiar śmiertelnych i nie było ryzyka skażenia - poinformowała agencja.

„Żółte ciasto” to skoncentrowana forma uranu otrzymywana po usunięciu zanieczyszczeń z surowej rudy. Ciężka woda jest stosowana jako moderator w reaktorach jądrowych.

Izraelskie wojsko później poinformowało, że w zakładzie w Jazdzie przetwarzane są surowce w celu ich wzbogacenia, a atak był poważnym ciosem dla irańskiego programu nuklearnego.

Donald Trump: USA są bliskie osiągnięcia celów w Iranie

W piątek prezydent USA ocenił we wpisie na Truth Social, że USA są blisko osiągnięcia celów operacji przeciwko Iranowi. „Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia naszych celów i rozważamy zmniejszenie intensywności naszych wspaniałych działań militarnych na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do terrorystycznego reżimu Iranu” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciele władz USA poinformowali, że spodziewają się kolejnych dwóch-trzech tygodni walk. W międzyczasie doradcy Trumpa chcą zacząć przygotowania gruntu pod działania dyplomatyczne. Mają być w nie zaangażowani specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca Trumpa Jared Kushner. Przedstawiciel władz USA wyraził przekonanie, że Irańczycy zasiądą do stołu negocjacyjnego.

Możliwe porozumienie? Zarówno USA, jak i Iran stawiają warunki

Jak podał Axios, układ o zakończeniu wojny miałby uwzględniać otwarcie cieśniny Ormuz, dotyczyć irańskich zapasów wzbogaconego uranu oraz miałby zakładać długoterminowe porozumienie na temat irańskiego programu nuklearnego i pocisków balistycznych.

W ostatnich dniach USA i Iran nie kontaktowały się ze sobą bezpośrednio, informacje przekazywane były poprzez Egipt, Katar i Wielką Brytanię. Egipt i Katar poinformowały USA i Izrael, że Iran jest zainteresowany negocjacjami. Według tych źródeł Teheran domaga się zawieszenia broni, gwarancji, że wojna nie wybuchnie ponownie w przyszłości i odszkodowania.