We wtorek po południu rosyjska armia uderzyła w centralną część ukraińskiego Lwowa. Jak poinformował Maksym Kozycki – szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej – trafiono kilka budynków. Według ustaleń, atak dotknął między innymi miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Reklama Reklama

Rosyjski atak na Lwów – uderzenie w centrum miasta. Trafiono cerkiew św. Andrzeja

„Wróg kontynuuje ataki na obwód lwowski. Jest trafienie w centralną część Lwowa. Według wstępnych informacji ucierpiało dziedzictwo UNESCO. Zagrożenie pozostaje wysokie” – przekazał Kozycki w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rosyjski dron Szahed uderzył między innymi w budynek mieszkalny przy Placu Sobornej 4, który jest zabytkiem architektury i znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. W pobliżu znajduje się dawny klasztor bernardynów, w którym mieści się archiwum centralne, a także cerkiew św. Andrzeja. W wyniku rosyjskiego uderzenia miała zostać uszkodzona jej wieża.