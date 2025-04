„Niestety strona amerykańska tego nie zauważa”. Gen. Roman Polko ostro skomentował propozycje USA

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1156 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 23 na 24 kwietni...

W programie Newsroom WP gen. Roman Polko, były dowódca GROM, odniósł się do kontrowersyjnej propozycji wymiany terytoriów między Ukrainą a Rosją, którą przedstawił wiceprezydent USA J.D. Vance. – Zastanawiam się, jakie terytoria miałyby podlegać wymianie, bo z tego, co wiem, to Ukraina nie dokonała agresji na Rosję, tylko wręcz odwrotnie. I niestety strona amerykańska tego nie zauważa – powiedział generał.

Polko krytycznie ocenił stanowisko USA wobec Ukrainy, wskazując, że propozycja negocjacji jest raczej legalizacją rosyjskich zdobyczy terytorialnych niż faktycznym kompromisem. – Ukraina ma tak naprawdę zrzec się kontroli własnego terytorium, czego żaden prezydent nie może zrobić i zrzec się chociażby ścigania zbrodniarzy wojennych – zauważył.



W kontekście ostatnich rosyjskich ataków, Polko wyraził sceptycyzm co do idei przedstawianych jako „negocjacje pokojowe”, stwierdzając, że oczekiwania strony rosyjskiej wobec Ukrainy są bliższe „bezwarunkowej kapitulacji”. – Krótko mówiąc Putin za pomocą Stanów Zjednoczonych chce osiągnąć w wojnie dyplomatycznej to, czego nie był w stanie osiągnąć na polu walki – podkreślił. Generał zwrócił również uwagę na brak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w zamian za ustępstwa terytorialne. – Więcej (USA) oferowały już w memorandum budapesztańskim – zauważył.