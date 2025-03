- To by oznaczało, powiem po raz kolejny, nie hybrydowe, ale bezpośrednie, oficjalne, nieskrywane zaangażowanie krajów NATO w wojnę przeciwko Rosji. Nie można na to pozwolić - oświadczył szef MSZ Rosji.



Ławrow skrytykował też środowe orędzie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jego słowa o francuskim parasolu atomowym, zapewniającym bezpieczeństwo Francji i Europie, szef MSZ Rosji określił mianem zagrożenia dla Rosji.



My też chcemy pokoju, jesteśmy gotowi na uczciwą rozmowę, biorącą pod uwagę źródła konfliktu, w tym, oczywiście, najważniejszą rzecz, bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

- Oczywiście, to jest zagrożenie dla Rosji, jeśli (Macron) uważa nas za zagrożenie, zwołuje szefów Sztabów Generalnych państw europejskich, mówi, że jest konieczne przygotowanie się do użycia broni nuklearnej przeciw Rosji, to jest, oczywiście, zagrożenie – stwierdził.



Jednocześnie Ławrow przypomniał, że Emmanuel Macron „co jakiś czas stwierdza, że zadzwoni (do Władimira) Putina i porozmawia z nim”. - Taka możliwość istnieje, nikt mu nie zabrania, przeciwnie, prezydent (Putin) stale podkreśla otwartość na kontakty – dodał.



Siergiej Ławrow: Donald Trump chce pokoju, Joe Biden chciał wojny

Ławrow nie chciał też rozmawiać o tym, jak długo może trwać przerwa w dostawach amerykańskiej broni na Ukrainę. Stwierdził natomiast, że Rosja jest gotowa do otwartego dialogu na temat źródeł wojny na Ukrainie.