Chyba również Aleksander Łukaszenko doszedł do wniosku, że negocjacje jednak się zaczną, bo nagle zaproponował, by odbywały się one w Mińsku. Tak, jak niekończące się i do niczego nieprowadzące dyskusje rosyjsko-ukraińskie po 2014 roku, które skończyły się tzw. porozumieniami mińskimi (dwukrotnie zawieranymi w białoruskiej stolicy). Komentując propozycję białoruskiego dyktatora rzecznik Kremla stwierdził w środę, że Mińsk jest „najlepszym miejscem do negocjacji w sprawie Ukrainy”.

Biorąc pod uwagę obecny stosunek Waszyngtonu do Kijowa i to, jak Trump dociska Zełenskiego, szanse Łukaszenki na zorganizowanie takiego spotkania nie są już całkiem zerowe. Pytanie czy pójdą na to USA. Nawet gdyby Łukaszenko tylko podawał tam kawę, byłby to jego triumf po tylu latach izolacji

- Podczas spotkania w Londynie przywódcy wyraźnie zaznaczyli, że nie przyjmą porozumienia „Mińsk-3”. (…) Poprzednio to był nieco inny Łukaszenka. Wówczas był w pewnym sensie hybrydowym sojusznikiem Ukrainy, a dzisiaj jest wpółagresorem i deklaruje wieczny sojusz z Putinem – mówi „Rz” ukraiński politolog Jewhen Mahda, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.

- Biorąc pod uwagę obecny stosunek Waszyngtonu do Kijowa i to, jak Trump dociska Zełenskiego, szanse Łukaszenki na zorganizowania takiego spotkania nie są już całkiem zerowe. Pytanie czy pójdą na to USA. Nawet gdyby Łukaszenko tylko podawał tam kawę, byłby to jego triumf po tylu latach izolacji - wyjaśnia „Rz” Aleksander Klaskouski, czołowy białoruski politolog i analityk niezależnego portalu Pozirk.

Obecnie nie jest pewne nie tylko, czy i gdzie odbędą się rozmowy rosyjsko-amerykańsko-ukraińskie, ale też o czym można by tam dyskutować.