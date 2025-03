J.D. Vance: Europejczcy prywatnie mówią, że Wołodymyr Zełenski musi usiąść przy stole negocjacyjnym

Vance mówił też, że wielu europejskich przywódców mówi co innego publicznie, a co innego w prywatnych rozmowach na temat wojny Rosji z Ukrainą.



- To jest problem z Europejczykami... muszą być realistyczni, a najbardziej szalone jest to, że mamy niektórych europejskich przywódców, którzy publicznie wypinają pierś i mówią „będziemy w tym z prezydentem Zełenskim przez następnych 10 lat”. A prywatnie podnoszą słuchawkę i mówią „To nie może trwać wiecznie, on (Zełenski) musi usiąść przy stole negocjacyjnym” - relacjonował wiceprezydent USA.



- Szczerze mówiąc nie dbam o to, co Europejczycy mówią publicznie, ważne jest dla mnie to, co mówią prywatnie. A powinni mówić prezydentowi Zełenskiemu, że to nie może trwać wiecznie, rozlew krwi, zabijanie (...). Wszyscy na tym tracą - podsumował.