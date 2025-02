Trump i Netanjahu z ultimatum dla Palestyńczyków. „Zawieszenie broni się zakończy”

Donald Trump o Strefie Gazy: Będziemy ją mieć

Na konferencji prasowej z królem Jordanii Trump był pytany o swój plan dla Gazy. - Będziemy ją mieć (Strefę Gazy - red.), zamierzamy ją zatrzymać i upewnimy się, że będzie pokój i że nie będzie żadnych problemów, i nikt nie będzie tego podważał, i będziemy nią zarządzać w odpowiedni sposób - mówił.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Donald Trump oświadczył jednocześnie, że USA nie zamierzają kupować Gazy. - Nie będziemy musieli kupować, (...) będziemy mieć Gazę, nie musimy kupować, tam nie ma nic do kupienia - powiedział. - To obszar rozdarty wojną. Zamierzamy go przejąć, utrzymać i pielęgnować, a w końcu wprawić w ruch, powstanie wiele miejsc pracy dla ludzi na Bliskim Wschodzie. To będzie dla ludzi na Bliskim Wschodzie, ale myślę, że to będzie diament - kontynuował.

Trump chce wysiedlić Palestyńczyków do Egiptu i Jordanii, czemu sprzeciwiają się nie tylko Palestyńczycy i Hamas, ale także egipskie i jordańskie władze. - To nie jest nic trudnego. A ze Stanami Zjednoczonymi kontrolującymi ten kawałek ziemi, dość duży kawałek ziemi, po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie zapanuje stabilizacja - przekonywał. We wtorek wyraził przekonanie, że uda mu się zrealizować swój plan i przekonać Egipt.

- Palestyńczycy, ludzie mieszkający obecnie w Strefie Gazy, będą pięknie żyć w innym miejscu. Będą żyć bezpiecznie. Nie będą zabijani, mordowani i nie będą musieli wyjeżdżać co 10 lat - powiedział dodając, że na 99 proc. Stany Zjednoczone wypracują porozumienie z Kairem.