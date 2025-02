Trump: dziś rano wydałem rozkaz, by zaatakować ISIS w Somalii, zginęło wielu terrorystów

Czytaj więcej Polityka Prezydent Joe Biden: USA zaatakowały cele Państwa Islamskiego w Syrii Prezydent Joe Biden ogłosił w niedzielę, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły ataki powietrzne w Syrii, aby powstrzymać Państwo Islamskie przed ponownym umocnieniem się po upadku rządu prezydenta Baszara Asada.

Ataki w górach Golis

Sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że ataki przeprowadzono w górach Golis (w somalijskim dystrykcie Sheikh), dodając że ogranicza to zdolność Państwa Islamskiego do „planowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych”, stanowiących zagrożenie dla USA, ich partnerów i niewinnych cywilów. - To jasny sygnał, że Stany Zjednoczone są zawsze gotowe do znajdowania i eliminowania terrorystów, którzy zagrażają Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom, nawet gdy prowadzimy solidną ochronę granic i wiele innych operacji pod przywództwem prezydenta Trumpa – powiedział w oświadczeniu.

Stany Zjednoczone od lat regularnie przeprowadzają ataki lotnicze w Somalii, zarówno pod rządami republikanów, jak i demokratów. Podobny atak, również skierowany przeciwko bojownikom tzw. Państwa Islamskiego, został przeprowadzony przez Stany Zjednoczone we współpracy z Somalią w zeszłym roku. Jak poinformowało wówczas źródło wojskowe, w atakach tych zginęło trzech członków ISIS.