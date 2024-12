„Chcecie Putina? To idźcie do Putina”. Gen. Waldemar Skrzypczak o postawie Viktora Orbána i Roberta Ficy

– Ja już to powiedziałem dawno, że ci, którzy są rozłamowcami – a oni są – powinni być usunięci ze struktur – przypomniał emerytowany wojskowy. – Najgorsze jest to, że struktury polityczne NATO jak i Unii Europejskiej są mało decyzyjne i mogą doprowadzić do katastrofy, właśnie przez tolerowanie takich zachowań, jakie prezentują sobą Orbán i Fico – zauważył.



Czy Robert Fico i Viktor Orbán wyłamaliby się z jedności NATO? Gen. Waldemar Skrzypczak odpowiada

Według generała NATO powinno podjąć bardziej zdecydowane działania wobec Węgier i Słowacji. – Chcecie Putina? To idźcie do Putina – mówił, podkreślając, że „nie wolno tego tolerować, bo to godzi w naszą spójność, godzi w nasze bezpieczeństwo, także w bezpieczeństwo Polski”.



Weteran operacji w Iraku zakwestionował też, czy w przypadku zbrojnej napaści Rosji na któryś kraj NATO Węgry i Słowacja wywiążą się ze swoich zobowiązań, wynikających z artykułu piątego Traktatu Północnoatlantyckiego. – Nie mam wątpliwości, że Fico czy Orbán wyłamaliby się z jedności naszego sojuszu – stwierdził gen. Waldemar Skrzypczak.