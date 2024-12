Izrael zbombardował budynek poczty, w którym chronili się palestyńscy uchodźcy

Izrael nie skomentował doniesień o ataku. Łącznie, w izraelskich atakach przeprowadzonych w czwartek na cele w Strefie Gazy, zginąć miało 66 osób. Izrael prowadzi działania militarne na terenie enklawy rządzonej od 2007 roku przez Hamas od czasu niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.



Izrael bombarduje południe Strefy Gazy. Tłumaczy, że chodzi o ochronę pomocy humanitarnej

W ataku na urząd pocztowy w obozie Muchajjam an-Nusajrat uszkodzonych miało zostać również kilka znajdujących się w jego pobliżu budynków mieszkalnych - twierdzą informatorzy agencji Reutera.



Przed atakiem na Muchajjam an-Nusajrat Izrael miał bombardować południową część Strefy Gazy. W atakach na Rafah i Chan Junis zginęło 13 osób – strona palestyńska twierdzi, że ofiary zajmowały się ochroną ciężarówek z pomocą humanitarną, która jest wysyłana do enklawy. Izrael twierdzi, że celem ataku byli bojownicy Hamasu, którzy próbowali przechwycić pomoc humanitarną. Źródła, na które powołuje się Reuters twierdzą, że wiele ofiar tych ataków rzeczywiście miało związki z Hamasem.



Izraelska armia w wydanym oświadczeniu podała, że naloty miały na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Oskarżyła przy tym Hamas o to, że ten chciał nie dopuścić, by pomoc dotarła do cywilów.



W czwartek Izrael wydał też ostrzeżenie dla mieszkańców kilku dzielnic miasta Gaza, by ewakuowali się, ponieważ izraelska armia planuje odpowiedź na ataki rakietowe Hamasu.