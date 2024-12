Trump nie popiera członkostwa Ukrainy w NATO. Ale chce, aby była silna i dobrze uzbrojona

Trump od dawna mówił, że chce szybko zakończyć wojnę, ale nie zdradzał szczegółów na temat tego, jak zamierza to osiągnąć, choć zapowiadał, że po dojściu do władzy zakończy ja w „24 godziny”.

Współpracownicy Trumpa twierdzą, pisze „WSJ”, że prezydent elekt nie jest jeszcze przywiązany do żadnego konkretnego planu dla Ukrainy i nie przemyślał głęboko tej kwestii, przygotowując się do przejęcia władzy. Propozycje w tej sprawie przygotowuje zespół jego doradców, a kluczowe decyzje zostaną podjęte, gdy powstanie zespół ds. bezpieczeństwa narodowego, a Trump przeprowadzi dalsze rozmowy z sojusznikami — i potencjalnie z samym Putinem.

„WSJ” zastrzega, że rozmowy na temat rozmieszczenia europejskich wojsk na Ukrainie są wciąż na bardzo wczesnym etapie, a kilka kwestii pozostaje nierozwiązanych, w tym ta, które kraje europejskie miałyby być zaangażowane w misję, liczba wojsk, rola Waszyngtonu we wspieraniu porozumienia i czy Rosja zaakceptuje umowę z udziałem wojsk z krajów NATO.

Ta ostatnia kwestia jest problemem, bo Kreml może się sprzeciwić każdemu planowi, który zezwala na obecność wojsk z krajów NATO na Ukrainie, choć, jak twierdzą urzędnicy cytowani przez „WSJ”, europejskie oddziały na Ukrainie byłyby częścią konkretnych sił pokojowych lub monitorujących zawieszenie broni i nie byłaby to operacja NATO.

Trump ostro krytykuje decyzję administracji Joe Bidena

Niektórzy doradcy prezydenta elekta z zadowoleniem przyjęli niedawną decyzję administracji Bidena o zgodzie na ataki amerykańską bronią w głąb Rosji, wierząc, że da to nowej administracji argument do nakłonienia Rosji do rozmów.

Trump jednak, w wywiadzie dla „Time'a”, który uznał go za „Człowieka Roku 2024”, ostro skrytykował tę decyzję.