Starał się temu zapobiec prezydent Erdogan, oferując szefowi reżimu w Damaszku rozmowy prowadzące do rozwiązania tego problemu. Asad stawiał jednak warunek w postaci wycofania tureckiej armii z terytorium Syrii. Było to diametralnie sprzeczne z dążeniem Turcji do ukształtowania 30-km pasa sięgającego w głąb Syrii jako swoistego kordonu sanitarnego zapobiegającego odrodzeniu się zbrojnej opozycji w tureckim Kurdystanie. Dlatego też, wykorzystując upadek reżimu Asada, turecka armia podjęła akcję przeciwko siłom kurdyjskim z YPG w Manbidżu, opanowując po krótkich walkach to miasto położone na zachód od Eufratu. Zdobyta została także miejscowość Tel Rifaat, kontrolowana z pomocą sił skupionych wokół YPG.

– Uniemożliwia to organizacjom kurdyjskim w Syrii dalsze umacnianie się na północy Syrii. Sojusznikami Turcji na tych obszarach są bojownicy antyasadowskiej zbrojnej opozycji z Syryjskiej Armii Narodowej (SNA). Jest obecnie nadzieja, że uda się doprowadzić do współpracy Hajat Tahrir asz-Szam z protureckim SNA w kształtowaniu nowych władz w Damaszku i tym samym osiągnięcie przez Erdogana zasadniczego celu w postaci utrzymania w ryzach kurdyjskich sił z YPG – tłumaczy „Rzeczpospolitej” politolog Ilter Turan, emerytowany profesor uniwersytetu Bilgi w Stambule.

Sprawa uchodźców syryjskich w Turcji

Prof. Ilter przypomina także o drugim z najważniejszych celów działań Erdogana, jakim było doprowadzenie do swego rodzaju normalizacji w Syrii, aby otworzyć drogę do repatriacji dużej części spośród ponad 3 milionów syryjskich uchodźców w Turcji.