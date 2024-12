Przywódca rebeliantów do Syryjczyków: Nie ustąpimy, przyszłość należy do nas

Pierwsze wystąpienia al-Dżaulaniego

W pierwszym telewizyjnym wystąpieniu al-Dżaulani oświadczył, że rebelianci będą kontynuować drogę rozpoczętą w 2011 roku podczas arabskiej wiosny i nie cofną się.



W Damaszku przywódca rebeliantów Abu Mohammed al-Dżaulani przemawiał do tłumów w meczecie Umajjadów w centrum miasta.

- Baszar Asad zamienił Syrię w arenę ambicji Iranu, szerzył podziały religijne i promował korupcję – powiedział al-Dżaulani. - Dziś, dzięki łasce Bożej i krwi męczenników, Syria została wyzwolona.

Mówił, że reżim Asada „uwięził tysiące własnych obywateli niesprawiedliwie i bez żadnego powodu”, dodając, że „dziś naród syryjski został nagrodzony tym zwycięstwem". - Nie cofniemy się, przyszłość należy do nas. To zwycięstwo jest dla wszystkich Syryjczyków – zapewnił.

Ekspert: Reżim obalony. Co będzie łączyć rebeliantów?

- Walka z reżimem Asada była spoiwem, które utrzymywało tę de facto koalicję w całości - mówi Thomas Juneau, ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Graduate School of Public and International Affairs na Uniwersytecie w Ottawie. - Teraz, gdy Asad uciekł, utrzymanie jedności wśród grup, które go obaliły, będzie wyzwaniem.