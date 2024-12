Wszyscy czekają, jak obecnie zareaguje przyszła administracja Trumpa.

Władimir Putin chce wojny i boi się bankructwa

Pozostaje jednak Kreml, nie wiadomo, czy on miałby ochotę (i na jakich warunkach) wstrzymać walki. Straszy go jednak widmo spadku cen ropy naftowej do 50 dolarów za baryłkę (do czego może doprowadzić nowa administracja w Waszyngtonie i wcale tego nie ukrywa). Część ekonomistów już twierdzi, że od przyszłego roku Rosja będzie prowadziła wojnę na kredyt. Spadek cen ropy mógłby wpędzić ją w potężne kłopoty gospodarcze.

Przed Kremlem obecnie stoi więc zadanie zerwania rozmów w dogodnym dla siebie momencie i jednocześnie zwalenia na to winy na Ukrainę, tak by nie zostać bankrutem. Jeśli wojna zostanie zamrożona, to w przyszłym roku na pewno odbędą się w Ukrainie wybory prezydenckie i parlamentarne. To będzie doskonały pretekst dla Putina, by próbować ingerować w ukraińskie sprawy. Cały czas wszak domaga się „denazyfikacji” sąsiada, co w wyborach może przełożyć się na żądanie usunięcia jakichś kandydatów.

Oczywisty sprzeciw ukraiński może zostać wykorzystany do zerwania rozmów i wznowienia ofensywy przez wzmocnioną armię rosyjską.