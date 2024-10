Wojna w Ukrainie, Koreańczycy u bram

Na razie Rosjanie próbują ich nauczyć choćby rosyjskiej terminologii wojskowej, ale idzie to z trudem. Już w poniedziałek wieczorem jeden z ukraińskich oddziałów informował o zabiciu pierwszego Koreańczyka, ale nie ma na to żadnych innych świadectw.

Czy żołnierze Kim Dzong Una są w stanie zmienić przebieg wojny

– 10 tys. żołnierzy to bardzo mało. Rosja traci miesięcznie ponad 30 tys. żołnierzy – mówi analityk z Institute for the Study of War George Barros.

„Rosja desperacko potrzebuje dodatkowych sił, i to jest jeden z elementów wysiłków Kremla, by zapełnić swe szeregi bez ogłaszania drugiej mobilizacji. Liczba (żołnierzy z Korei Północnej) sprawia, że jest to trochę więcej niż symboliczny wysiłek. Ale te oddziały będą pełniły raczej role pomocnicze, bo tworzą mniej niż 1 proc. rosyjskich sił (na froncie)” – podsumował ich znaczenie waszyngtoński think tank CSIS.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Korea Północna wysłała żołnierzy do Rosji. Co wiemy o wsparciu dla wojsk Putina Politycy i urzędnicy z Korei Południowej i Ukrainy oskarżyli Koreę Północną o wysłanie żołnierzy, których liczbę szacuje na tysiące, w celu wsparcia Rosji w wojnie na Ukrainie. Zarówno Moskwa, jak i Pjongjang zaprzeczyły tym doniesieniom, a USA nadal prowadzą w tej sprawie obserwacje. Co wiemy do tej pory o współpracy Kim Dzong Una z Władimirem Putinem?

Ile można zarobić na najemnikach

Jednocześnie będzie to dobry zarobek dla Kim Dzong Una. Według Radio Free Asia za każdego jego żołnierza Moskwa płaci ok. 2 tys. dolarów miesięcznie, ale płaci Pjongjangowi, a nie wprost im. Niemiecka Fundacja Friedricha Naumana podliczyła, że od wybuchu wojny reżim północnokoreański zarobił od 1,7 do 5,5 mld dolarów za dostawy broni i amunicji do Rosji. Teraz jeszcze – poza żołdem dla żołnierzy – dostanie osobno opłatę za wynajęcie ich na front.

Historia zagranicznych wypraw żołnierzy z Północy

Wszyscy eksperci zastanawiają się, jak szybko zaczną się dezercje z tych jednostek. Ale Korea Północna ma długą tradycję wynajmowania swoich żołnierzy i pilnowania ich poza granicami kraju. Po raz pierwszy pojechali oni jeszcze w latach 60. na wojnę do Wietnamu, gdzie znalazło się ok. 200 pilotów Pjongjangu (nie mniej niż 12 zginęło). Podobnie w 1972 roku w Egipcie, gdzie ściągnięto ok. 1,5 tys. Koreańczyków z Północy, by zastąpili właśnie wyrzuconych doradców sowieckich. Wojskowi z Pjongjangu później wspierali też irańską armię i uczestniczyli w wojnach w Afryce.