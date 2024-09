Masakra w Strefie Gazy. Obóz dla uchodźców stanął w płomieniach po izraelskim ataku

Niemal wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy (2,3 mln osób) byli zmuszeni do ucieczki ze swoich domów po rozpoczęciu izraelskiej operacji odwetowej po zaskakującym ataku Hamasu na Izrael z 7 października. W ataku tym zginęło 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 250 zostało wywiezionych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W operacji odwetowej zginęło ponad 40,9 tys. Palestyńczyków – podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.