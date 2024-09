Szara strefa tytoniowa w UE rośnie. W Polsce kurczy się, ale to może się zmienić

Co dwunasty papieros wypalany w 2023 r. w Unii Europejskiej pochodził z nielegalnych źródeł. Niezapłacone podatki od wyrobów tytoniowych to 11,6 mld zł. W Polsce szara strefa tytoniowa była rekordowo niska, ale mocne podwyżki akcyzy mogą to zmienić.