Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 916 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 26 na 27 sierpnia doszło do kolejnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę.

Ławrow skomentował starania Ukrainy o zgodę państw Zachodu na wykorzystanie wysyłanej przez nie broni do uderzania w cele na terytorium RF oraz o dostarczenie Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.



Chodzi m.in o rakiety Storm Shadow. Źródło w rządzie Wielkiej Brytanii twierdzi, że wysłana do Waszyngtonu ponad miesiąc temu prośba o zezwolenie użycia przez Ukrainę rakiet Storm Shadow do ataku na cele w Rosji wciąż oczekuje na odpowiedź. "To jest broń brytyjska i powinniśmy mieć odwagę, aby zdecydować, jak można jej użyć” – napisał były premier Boris Johnson.

Starania o użycie tej broni przez Kijów Ławrow nazwał „szantażem”.



- To jest szantaż, to próba udawania, że ​​Zachód chce uniknąć nadmiernej eskalacji, ale w rzeczywistości jest to oszustwo. Zachód, mówiąc po rosyjsku, pakuje się w kłopoty nawet rozważając taką możliwość – powiedział minister. I ostrzegł USA wprost, że trzecia wojna światowa nie będzie ograniczona do Europy.