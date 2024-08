Czy Łukaszenko pomoże Putinowi w obwodzie kurskim?

Białoruś wysłała do Rosji swoje jednostki obrony przeciwlotniczej niedługo po tym, jak Ukraina rozpoczęła ofensywę w obwodzie kurskim. Wówczas w Mińsku oficjalnie się mówiło, że siły te jadą uczestniczyć w ćwiczeniach na poligonie Aszułuk w oddalonym od Ukrainy obwodzie astrachańskim graniczącym z Kazachstanem. Z kolei następnego dnia (13 sierpnia) białoruski resort obrony informował o wysłaniu na manewry do Rosji jednostek rakietowo-artyleryjskich, ale nazwy poligonu nie podano. Czy siły białoruskiego dyktatora mogły trafić do obwodu kurskiego?

Białoruscy żołnierze są w obwodzie kurskim?

W poniedziałek jeden z monitorujących wojnę popularnych ukraińskich kanałów na Telegramie „Szo na fronti?” (Co słychać na froncie?) poinformował, że w obwodzie kurskim zauważono „elitarne jednostki białoruskich sił zbrojnych”. Z informacji tych wynikało, że siły te „nie są gotowe do wykonania zadań bojowych”. Informacji tych jednak oficjalnie nie potwierdziła ani ukraińska, ani rosyjska strona. W świetle licznych porozumień, które Łukaszenko podpisał z Rosją, Moskwa mogłaby zażądać przesłania wojsk białoruskich do obwodu kurskiego. Zwłaszcza że Putin nie chce przerzucać swoich sił z Donbasu i musi bronić obwodu kurskiego, ściągając tam młodych żołnierzy z poboru.

Paweł Łatuszka: Putin mógł zwrócić się do Łukaszenki z taką prośbą

Wystarczy spojrzeć na nową doktrynę wojenną państwa białoruskiego: „Białoruś traktuje użycie siły przeciwko członkom Państwa Związkowego jako atak na cały związek". W tym przypadku, jak wskazuje dokument, Mińsk „podejmie odpowiednie kroki z użyciem wszystkich sił i środków”.

– Myślę, że Putin mógł zwrócić się z taką prośbą do Łukaszenki, by wysłał swoje siły do obwodu kurskiego. Podpisując w 2021 roku z Putinem doktrynę wojenną państwa związkowego białoruski dyktator nawet w strasznym śnie nie mógł sobie wyobrazić, że kiedyś zostanie poproszony o pomoc w obronie Rosji. Myślę, że próbuje się zasłaniać zmianami w prawie. W 2022 roku zmienił konstytucję, w świetle której skierować białoruskie wojsko za granicę może Wszechbiałoruski Zjazd Ludowy (odbywał się w kwietniu, zbiera się raz do roku – red.) – mówi „Rzeczpospolitej” Paweł Łatuszka, były minister kultury i były ambasador Białorusi w Polsce, a obecnie jeden z liderów opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego (rządu na uchodźstwie).