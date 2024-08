ISW: Ani Ukraina ani Rosja nie są w stanie wygrać wojny decydującą operacją

Jak ocenił w swoim najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), ukraińskie wtargnięcie do obwodu kurskiego i rosyjskie operacje ofensywne we wschodniej Ukrainie nie są same w sobie decydującymi operacjami wojskowymi, które zadecydują o wygraniu wojny.

Reklama

ISW zauważa także, że operacje te będą miały znaczenie w takim sensie, w jakim będą odnosić się do szeregu kolejnych kampanii rosyjskich i ukraińskich podejmowanych w przyszłości.

Wojna w Ukrainie. ISW: Skuteczny projekt kampanii ukraińskiej i rosyjskiej wymaga planowania wielu kolejnych operacji

„Obie strony mają zdolność do ustanawiania głębokich pozycji obronnych i rezerw, które uniemożliwiają jakiejkolwiek pojedynczej kampanii osiągnięcie strategicznych celów” - czytamy w raporcie. „Rosja i Ukraina są zmuszane przez to do podejmowania bitew penetracyjnych, które są tak kosztowne, że ich późniejsza eksploatacja jest często niewykonalna" - dodaje ISW.

Zdaniem analityków Instytutu "skuteczny projekt kampanii ukraińskiej i rosyjskiej wymaga planowania wielu kolejnych operacji, z których każda wyznacza warunki dla kolejnej operacji”.