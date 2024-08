Ceny wakacji we wrześniu - Turcja w górę tyle, ile Grecja w dół

W minionym tygodniu wzrosły średnie ceny wycieczek do trzech z pięciu najpopularniejszych kierunków – na Wyspy Kanaryjskie o 159 złotych, do Turcji o 94 złote i do Bułgarii – o 76 złotych. Ceny dwóch pozostałych spadły – notuje Traveldata.