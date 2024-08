W tym samym ataku zniszczony miał też zostać skład amunicji znajdujący się na terenie lotniska. Ponadto w ataku uszkodzone zostały dwa inne bombowce taktyczne Su-34. Samoloty te miały zostać uszkodzone przez odłamki.



Z komunikatu ukraińskiego wywiadu wojskowego wynika, że w ataku zniszczono całą amunicję do samolotów, przechowywaną na lotnisku — eksplozje wtórne będące następstwem ataku na skład amunicji na terenie lotniska wywoływały pożary, na co świadczą duże połacie wypalonej ziemi widziane na zdjęciach z satelity.



Zdjęcia satelitarne wskazują też, że w ataku uszkodzone zostały cztery budynki znajdujące się na lotnisko oraz dwa hangary.



Baza Morozowsk znajduje się ok. 265 km od linii frontu — podaje ukraiński wywiad wojskowy.



Ile jest wart samolot zniszczony przez Ukraińców na lotnisku w obwodzie rostowskim?

Jeden bombowiec Su-34 jest wart ok. 36 mln dolarów. To jeden z najdroższych rosyjskich samolotów bojowych. Dotychczas wyprodukowano nieco ponad 150 tego typu bombowców. Samoloty te są czasem klasyfikowane również jako maszyny myśliwsko-bombowe. Mogą przenosić taktyczną broń jądrową. Ich zasięg to ok. 4 tysięcy kilometrów. Samoloty te osiągają prędkość do 1 900 km/h.