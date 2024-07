Lider Hamasu zabity w Teheranie. Ajatollah Chamenei mówi o "surowej karze" dla Izraela

Po śmierci Isma'ila Hanijji Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że "ta zbrodnia syjonistycznego reżimu spotka się z ostrą i bolesną odpowiedzią ze strony potężnego i wielkiego frontu oporu, zwłaszcza Islamskiej Republiki Iranu". Z kolei rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nasser Kanaani ocenił w mediach społecznościowych, że śmierć lidera Hamasu "nie pójdzie na marne" oraz wzmocni "głęboką i nierozerwalną więź" między Iranem a Palestyną.

Jednym z ostatnich spotkań lidera Hamasu Isma'ila Hanijji była przeprowadzona we wtorek rozmowa z duchowym przywódcą Iranu ajatollahem Alim Chameneim. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

- Islamska Republika Iranu będzie bronić swej integralności terytorialnej i godności oraz sprawi, że terroryści-okupanci pożałują swoich tchórzliwych działań - powiedział prezydent Iranu Masud Pezeszkian, cytowany przez agencję Tasnim. "Niezbywalnym prawem frontu oporu jest jak najszybsze wyjaśnienie tej zbrodni i ukaranie jej sprawców" – oświadczył w serwisie X (dawniej Twitter) Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, który w 2021 r. został wiceprezydentem Iranu.

Hamas obarczył Izrael winą za śmierć swojego przywódcy. W oświadczeniu wydanym przez organizację napisano, że Hanijja zginął w "zdradzieckim syjonistycznym ataku na jego rezydencję w Teheranie". Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu zapowiedział, że organizacja dokona odwetu.

Kim był Isma'il Hanijja?

Isma'il Hanijja został szefem biura politycznego Hamasu w 2017 roku. Do organizacji przystąpił w 1987 r. Na co dzień przebywał w stolicy Kataru, Dausze. W ostatnich miesiącach był kluczowym negocjatorem w kwestii rozejmu z Izraelem, który prowadzi wojnę w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. 10 kwietnia w izraelskim ataku zginęło trzech synów i czworo wnucząt Hanijji. Lider Hamasu zaprzeczał, jakoby jego synowie byli bojownikami organizacji. Gdy pytano go, czy śmierć jego bliskich wpłynie na przebieg negocjacji pokojowych z Izraelem mówił, że "interes narodu palestyńskiego jest ponad wszystkim innym".