15 maja w mieście Handlova na Słowacji doszło do zamachu na Fico. Polityk odniósł rany i musiał przejść kilka operacji. Napastnik został aresztowany. 13 lipca podczas wiecu przedwyborczego w Pensylwanii doszło do zamachu na Trumpa. Były prezydent został niegroźnie ranny. W strzelaninie zginął jeden z jego zwolenników, napastnika zastrzelili agenci Secret Service.

Viktor Orbán: Von der Leyen i europejscy liberałowie to ludzie naiwni

Odnosząc się do swoich „misji pokojowych” Orbán stwierdził, że szefowa KE Ursula Von der Leyen i europejscy liberałowie „to ludzie naiwni”, bo wierzą, że pokój można osiągnąć, apelując do dusz prezydentów Rosji i Ukrainy.

- Jako jedyny spotkałem się z obiema stronami i one nie chcą pokoju – powiedział. - Rzeczywistość to władza, wojna to kwestia władzy, należy zadać pytanie, czy główne ośrodki władzy na świecie są gotowe stanąć w obronie pokoju i powiedzieć walczącym stronom, że świat tego pokoju pragnie – powiedział premier.

Czytaj więcej Polityka Tomasz Siemoniak: Viktor Orban staje się żałosnym pionkiem Rosji Jak ocenił w "Kropce nad i" szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Viktor Orban "rozrywa jedność Zachodu, jedność NATO, jedność Unii Europejskiej". - I powinien zapłacić za to cenę, bo jest po stronie zła, po prostu sytuuje się po stronie zła - zaznaczył.

Orbán stwierdził, że „Chiny, Ameryka i Europa to trzy ośrodki władzy, które razem poprowadzą strony do pokoju”.

- Pierwsze państwo jest propokojowe, Ameryka także będzie propokojowa od listopada wraz z wyborem Donalda Trumpa, brakuje tylko Europy – dodał, a następnie zauważył, że węgierska prezydencja ma obowiązek nad tym pracować, i to jest zasadniczy powód, dla którego prowadzi „misje pokojowe”.